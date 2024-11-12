В Канаде одобрена вакцина против РСВ от Moderna для пожилых пациентов

По сообщению компании Moderna, в Канаде была одобрена ее вакцина mRESVIA против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) для взрослых в возрасте от 60 лет. Это первая разрешенная в стране вакцина против РСВ, разработанная на основе технологии мРНК.

mRESVIA предназначена для профилактики заболеваний нижних дыхательных путей у пожилых людей. Производитель отметил, что первые поставки можно ожидать в начале 2025 года.

мРНК-вакцины обеспечивают выработку в организме специфических белков, распознаваемых и уничтожаемых иммунной системой. Кроме предотвращения инфекционных заболеваний, такие вакцины могут потенциально использоваться в терапевтических целях.

На прошедшей неделе британская фармацевтическая компания GSK получила одобрение канадского регулятора на выпуск вакцины против РСВ для взрослых в возрасте от 50 до 59 лет.

В настоящее время в Канаде представлены две вакцины для профилактики РСВ у пациентов от 60 лет: Arexvy от GSK и Abrysvo от Pfizer.

В мае вакцина от Moderna была зарегистрирована в США для применения у пациентов указанной возрастной группы. Кроме того, она одобрена в Европе и Катаре.

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