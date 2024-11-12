Швейцарская и израильская компании объединятся для разработки ЛП от диабета

Базирующаяся в Швейцарии NLS Pharmaceutics и израильская Kadimastem подписали окончательное соглашение о слиянии с планами по созданию совместной биофармацевтической компании, нацеленной на разработку методов лечения нейрогенеративных заболеваний и диабета. Впервые о слиянии было объявлено в июле, однако тогда сообщалось, что Kadimastem станет дочерней компанией NLS. Ожидается, что сделка будет закрыта в январе 2025 года.

После закрытия сделки объединенная компания планирует сосредоточиться на платформе Dual Orexin Agonist (DOA) NLS и программе аллогенной клеточной терапии Kadimastem, и начать исследование фазы IIa в США, оценивающее клеточную терапию Kadimastem AstroRx в качестве лечения бокового амиотрофического склероза (БАС). AstroRx — это аллогенная клеточная терапия, полученная из человеческих эмбриональных стволовых клеток.

В феврале 2023 года компания Kadimastem сообщила о положительных данных открытого исследования фазы I/IIa (NCT03482050) препарата AstroRx у 10 пациентов с БАС. Клинический эффект наблюдался через три месяца после введения AstroRx. Две дозы терапии хорошо переносились, а нежелательных явлений, связанных с лечением, зафиксировано не было. Компании также готовятся к исследованиям препарата IsletRx, ориентированного на восстановление функции островковых клеток, в качестве лечения инсулинозависимого диабета.

gxpnews