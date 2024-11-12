Путин поручил ускорить создание синхротрона на острове Русский

Доклад об исполнении нового поручения премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко должны предоставить Владимиру Путину до 1 июля 2025 года, затем ежегодно.

В ноябре 2023 года Путин уже давал поручение обеспечить завершение мероприятий по созданию до 2030 года на острове Русский ИНТЦ, синхротрона и второй очереди кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Однако тогда в документе отсутствовало упоминание механизма дальневосточной концессии – инструмента, по которому «государство гарантирует компаниям возврат инвестиций и минимизацию соответствующих рисков при вложении». Сейчас президент также установил необходимость выделения финансовой поддержки для реализации проектов ИНТЦ и синхротрона.

Для ИНТЦ, согласно новым поручениям президента, федеральное правительство совместно с Российским научным фондом (РНФ) также должно предусмотреть лимиты на поддержку приоритетных направлений научно-технологической деятельности организации в виде грантов и определить при необходимости специальные условия такой поддержки. Доклад о проделанной работе должен быть предоставлен Мишустиным совместно с гендиректором РНФ Владимиром Беспаловым до конца декабря 2024 года.

ИНТЦ «Русский» на базе ДВФУ с особым налоговым режимом учрежден постановлением Правительства РФ в ноябре 2020 года. Среди основных направлений работы центра заявлены разработки в сфере биофармацевтики и биотехнологий. Строительство технико-внедренческой зоны первой очереди ИНТЦ было запланировано на 2023–2026 годы.

На данный момент, по информации сайта центра, организация заключает соглашения о намерениях с потенциальными резидентами. Так, «Герофарм» изъявил желание заняться подготовкой кадров в области биомедицины, разработкой новых противоопухолевых препаратов и лекарств из наземной и морской биоты Дальнего Востока на базе техцентра. ГК «Антей» подписала соглашение о производстве на дальневосточной площадке препаратов широкого профиля из печени и панциря краба, ГК «Арника» заявляла о намерении наладить производство биологически активных веществ из растительных биоресурсов региона. Открыть собственные исследовательские лаборатории в ИНТЦ планировали «Р-Фарм», «Авексима», «ФК Гранд Капитал». Размещение первых резидентов в ИНТЦ запланировано на 2030 год, к этому же году должен начать работу научно-образовательный кластер «Биотехнологии».

Однако в конце октября 2024 года министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков сообщил, что пилотная площадка для первых резидентов техцентра должна начать функционировать уже в 2025 году. На ней разместится семь компаний, в том числе «Антей», «Авексима Диол» и «Медтехсервис». Инвестиции для ИНТЦ «Русский» привлекает Фонд развития организации совместно с Минвостокразвития и правительством Приморского края с помощью механизма дальневосточной концессии.

Строительство синхротрона на базе кампуса ДВФУ на острове Русский было анонсировано в мае 2018 года. Заявлялось, что площадка будет использоваться для разработки антибактериальных и противовирусных препаратов нового поколения. В 2020 году Правительство РФ утвердило профильную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры. Она предполагала создание синхротрона нового поколения, разработку проекта уникальной научной установки класса «мегасайенс» на острове Русский и модернизацию Курчатовского источника синхротронного излучения. В апреле 2024 года программа была расширена и продлена: общий объем ее финансирования увеличился до 450 млрд рублей, а дата ее завершения отложена до 2030 года.

Летом 2022 года стало известно, что на строительство научной установки на острове Русский правительство направит из федбюджета 12,4 млрд рублей. Заказчиком строительства выступал НИЦ «Курчатовский институт». Предполагалось, что возведение объекта будет завершено в 2026 году.