«Валента Фарм» вывела на рынок РФ ЛП для беременных с комбинацией доксиламина и пиридоксина

На отечественном фармрынке появился препарат «Дуоника», разработанный компанией «Валента Фарм». Уникальность лекарственного средства, предназначенного для борьбы с тошнотой и рвотой у беременных, заключается в его составе, объединяющем два действующих компонента — доксиламин и пиридоксин, что является первым подобным решением в России.

Статистика показывает, что токсикоз различной степени выраженности наблюдается у значительного числа беременных, причем его тяжелые формы могут негативно влиять как на развитие плода, так и на здоровье матери. До настоящего времени подходы к лечению данного состояния не имели системного характера и включали разнообразные методы терапии.

Как утверждают в компании, фиксированная комбинация активных веществ в составе «Дуоники» способствует купированию симптомов токсикоза, что положительно сказывается на течении беременности и минимизирует риски осложнений. Производство «Дуоники» осуществляется на собственной производственной площадке «Валента Фарм» в подмосковном Щелково. Препарат доступен по рецепту врача.

gxpnews