ВСП предложил включить в Перечень ЖНВЛП препараты для терапии нарушений липидного обмена

Всероссийский союз пациентов (ВСП) по итогам III форума «Сердечно-сосудистые заболевания и продолжительность жизни» направил в органы госвласти «дорожную карту» с инициативами по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Письмо об этом, направленное главе Минздрава Михаилу Мурашко, есть в распоряжении «ФВ».

Одна из предложенных ВСП инициатив связана с включением в Перечень ЖНВЛП лекарств, которые применяются в терапии нарушений липидного обмена. Это препараты с МНН розувастатин, эзетимиб, омега-3 полинасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), которые уже предусмотрены клиническими рекомендациями «Нарушения липидного обмена».

«Сегодня в России почти 60% населения имеет гиперхолестеринемию и более 30% страдают от повышенного уровня триглицеридов. Отсутствие рекомендованных лекарств в Перечне ЖНВЛП существенно ограничивает доступность для пациентов и не позволяет организовать системное лекарственное обеспечение тех, кто в этом нуждается», — поделился глава проектов Всероссийского союза пациентов Андрей Федоров.

В «дорожной карте» также указано, что необходимо расширить перечень препаратов для амбулаторного обеспечения пациентов экстремального сердечно-сосудистого риска, а также увеличить продолжительность лекобеспечения до 3—5 лет после острых событий, а для новой категории пациентов с резистентной артериальной гипертензией — пожизненно.

Как сообщила эксперт ВСП Наталья Бабкова, медицинские специалисты считают целесообразным более длительное лекобеспечение пациентов на льготной основе, так как наибольшие риски для пациентов сохраняются в течение пять лет после острых событий.

«Если спустя два года прервать терапию, вероятность наступления повторного острого события повышается. Это фактически означает, что расходование бюджетных средств оказалось неэффективным, поскольку целевой результат не достигнут», — заявила эксперт.

Ранее ВСП направил в Госдуму письмо с просьбой включить в проект бюджета на 2025—2027 годы дополнительное финансирование терапии пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Авторы обращения указывают, что это поможет предотвратить более 5 тыс. случаев смерти по всем причинам и свыше 2,5 тыс. случаев сердечно-сосудистой смерти.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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