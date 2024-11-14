На упрощенную систему налогообложения могут рассчитывать 13 тыс. аптек

Более 13,3 тыс. аптечных точек будут уплачивать НДС по ставке 5% и 4 тыс. аптек по ставке 7% со следующего года после введения поправок в Налоговый кодекс. Как следует из данных AlphaRM, доходы 468 предпринимателей и 2147 компаний за скользящий год составили от 60 млн до 250 млн руб. Еще 33 ИП и 264 компании имели доход 250—450 млн руб.

С 1 января 2025 года начнут действовать поправки, внесенные в Налоговый кодекс законом № 176-ФЗ от 12.07.2024. Как следует из отчета AlphaRM, уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) в рамках упрощенной системы налогообложения (УСН) будут 13 тыс. аптечных учреждений. Их доход по результатам с октября 2023 года по сентябрь текущего года составил менее 60 млн руб.

Доходы 468 индивидуальных предпринимателей (владеют 2,2 тыс. точек) составили от 60 млн до 250 млн руб. В этот же диапазон попадают 2,1 тыс. организаций, зарегистрированных как общества с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерные общества (АО), у которых насчитывается 11,1 тыс. торговых точек. Им предстоит уплатить налог по ставке 5%.

В диапазоне от 250 млн до 450 млн руб. оказался доход 33 индивидуальных предпринимателей (415 точек). В 2025 году им предстоит платить налог на добавленную стоимость по ставке 7%. Она будет применяться также к 264 ООО и АО, владеющим 3,5 тыс. торговых точек.

Прежний НДС останется у организаций, доход которых превысил 450 млн руб. В их числе 36 предпринимателей, которые управляют 743 точками, а также 731 организация, которая владеет 44 тыс. точек. УСН останется прежней для предпринимателей, чья суммарная выручка составила меньше 60 млн руб. В их число входят почти 3 тыс. индивидуальных предпринимателей (3,8 тыс. точек) и 7,2 тыс. ООО и АО (9,4 тыс. точек).

Изменения в Налоговый кодекс были утверждены президентом РФ в июле текущего года. Помимо нововведений для предпринимателей, использующих УСН, поправки увеличивают налог на прибыль организаций с 20 до 25%.

Также вводится амнистия для бизнеса, готового отказаться от схем дробления. Для малого и среднего бизнеса будут поэтапно увеличены пороги применения УСН по доходам до 450 млн руб. в год (сейчас они составляют около 265 млн руб.), а по основным средствам — до 200 млн руб. (сейчас около 150 млн руб.).

Как писал «ФВ», организациям, работающим на УСН с оборотом свыше 60 млн руб., предстоит выбрать одну из схем: обычная 20%-ная ставка НДС (для реализации лекарственных препаратов — 10%) с сохранением всех налоговых вычетов или пониженные ставки НДС, но без права на вычеты. Кроме того, организация может перейти на общую систему налогообложения (ОСН).

Пониженные ставки будут невыгодны для аптечного бизнеса, уверены участники рынка, из-за невозможности применения вычетов. Большинство мелких игроков по УСН платят 1—1,5% налога от оборота. Если они останутся на «упрощенке», то к расходам стоит добавить примерно 2,3—2,8% от оборота (будет зависеть от наценки, роста или падения товарооборота). При применении ОСН малый бизнес также заплатит на 1,5—2% больше от товарооборота, поскольку прибыли у этих организаций почти нет. Проблема кроется не только в росте отчислений, но и в приведении отчетности в порядок. Мелким игрокам, которые до сих пор вынуждены были хитрить с отчетностью, придется «выйти из тени», говорят эксперты.

Столкнувшись с этим, многие мелкие игроки стремятся продать бизнес. Для желающих продаться наступает золотое время премиального выхода из бизнеса, считают игроки.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik