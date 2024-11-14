Регулятор Казахстана: доля отказов при процедуре признания ЛП не превышает 10%

В Казахстане нет сложностей с процедурой принятия экспертных отчетов российских фармацевтических производителей. Об этом сообщила руководитель Департамента специализированной экспертизы лекарственных средств РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан Шынар Байдуллаева на конференции «РегЛек-2024».

Соответствующую проблему в своем вопросе к представителю регулятора Казахстана обозначила и. о. генерального директора ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Валентина Косенко.

«По национальной процедуре в Республике Казахстан на сегодняшний день зарегистрировано около 500 лекарственных препаратов от российских производителей. Более 50 производителей присутствуют на нашем рынке. Зарегистрированные ЛП российского производства успешно участвуют в государственных закупках, закупаются нашими дистрибьюторами, медицинскими организациями. Поэтому мы не видим проблем, о которых говорят российские производители. Эти проблемы, если они есть, могут быть разве что недоработкой со стороны заявителей. Нужно построже посмотреть на свое регистрационное досье», – отметила специалист.

По ее словам, с 2018 по 2024 год в Республику Казахстан в качестве государства признания поступило 372 заявки от производителей из России. Всего лишь 35 заявок не было признано – это 9,4%. «Большинство отказов было у лекарственных препаратов, пришедших в Казахстан на регистрацию, а не по процедуре приведения в соответствие», – уточнила Шынар Байдуллаева.

Ранее GxP News сообщали, что российские компании нередко сталкиваются с дополнительным проведением инспекций со стороны государства – члена ЕАЭС, на рынок которого они намерены поставлять свой препарат, хотя по наднациональным правилам Союза страны должны взаимно признавать результаты инспекций. В частности, такие случаи имели место при выходе на рынок Казахстана. Об этом говорил директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков.

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