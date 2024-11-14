50 регистрационных удостоверений получила за рубежом «Биннофарм Групп» за первые 10 месяцев 2024 года

Ведущая фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» получила 50 регистрационных удостоверений на 20 препаратов за первые 10 месяцев 2024 года на рынках 11 стран: Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Казахстана, Таджикистана, Приднестровской Молдавской Республики и Монголии.
Гульнара Сетдекова, директор по исследованиям и регуляторике «Биннофарм Групп»: «Наша задача – стать лидерами в максимальном количестве стран, компанией, поставляющей на зарубежные рынки современные и востребованные препараты. Мы системно выводим бестселлеры „Биннофарм Групп“ в страны экспорта, обеспечивая потребителей необходимой терапией и расширяя международную экспансию компании».
Препараты «Биннофарм Групп» можно приобрести в 14 станах мира, компания является лидером среди российских производителей, поставляющих свою продукцию на экспорт в зарубежные страны, а также занимает первое место (в упаковках) на фармацевтическом рынке Киргизии.