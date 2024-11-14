В СамГМУ наладили производство аналитических колонок для фармацевтической отрасли

Аналитические колонки, разработанные в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ), прошли все необходимые испытания и их начали поставлять производителям лекарственных препаратов, а также компаниям, которые занимаются поставкой реактивов и химических материалов.
Этот важный шаг позволит укрепить технологический суверенитет России в фармацевтической отрасли и обеспечить отечественных производителей лекарств высококачественным оборудованием.
Аналитические колонки — это ключевой элемент в фармацевтическом производстве, необходимый для и готовых лекарственных препаратов. С их помощью специалисты могут определить наличие и количество различных компонентов в составе лекарств, что гарантирует их безопасность и эффективность.
Испытания аналитических колонок проводились на базе НОЦ фармации СамГМУ и самарской компании «Аналит-Сервис». Они завершились летом этого года.
Ранее российские фармацевтические компании были вынуждены закупать аналитические колонки за рубежом, что создавало определенные риски и сложности. Разработка и запуск собственного производства в СамГМУ — это важный шаг к импортозамещению в фармотрасли.
В университете были разработаны два типа аналитических колонок:
- Классические колонки для высокоэффективной жидкостной хроматографии, аналогичные тем, что ранее поставлялись зарубежными компаниями.
- Уникальные колонки на основе металлоорганических каркасных полимеров (МОКП), обладающие рядом преимуществ перед традиционными колонками.
Новые колонки на основе МОКП работают в двух режимах хроматографирования, что делает их более универсальными и эффективными для разделения большого количества аналитов.
Проект по разработке и производству аналитических колонок был реализован в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» (нацпроект «Наука и университеты»).
Производство колонок уже запущено. Ожидается, что разработка СамГМУ позволит повысить качество производства лекарственных препаратов в России и снизить зависимость от импортных технологий.