В СамГМУ наладили производство аналитических колонок для фармацевтической отрасли

Аналитические колонки, разработанные в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ), прошли все необходимые испытания и их начали поставлять производителям лекарственных препаратов, а также компаниям, которые занимаются поставкой реактивов и химических материалов.

Этот важный шаг позволит укрепить технологический суверенитет России в фармацевтической отрасли и обеспечить отечественных производителей лекарств высококачественным оборудованием.

Аналитические колонки — это ключевой элемент в фармацевтическом производстве, необходимый для и готовых лекарственных препаратов. С их помощью специалисты могут определить наличие и количество различных компонентов в составе лекарств, что гарантирует их безопасность и эффективность.

Испытания аналитических колонок проводились на базе НОЦ фармации СамГМУ и самарской компании «Аналит-Сервис». Они завершились летом этого года.

Ранее российские фармацевтические компании были вынуждены закупать аналитические колонки за рубежом, что создавало определенные риски и сложности. Разработка и запуск собственного производства в СамГМУ — это важный шаг к импортозамещению в фармотрасли.

В университете были разработаны два типа аналитических колонок:

Классические колонки для высокоэффективной жидкостной хроматографии, аналогичные тем, что ранее поставлялись зарубежными компаниями.

Уникальные колонки на основе металлоорганических каркасных полимеров (МОКП), обладающие рядом преимуществ перед традиционными колонками.

Новые колонки на основе МОКП работают в двух режимах хроматографирования, что делает их более универсальными и эффективными для разделения большого количества аналитов.

Проект по разработке и производству аналитических колонок был реализован в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» (нацпроект «Наука и университеты»).

Производство колонок уже запущено. Ожидается, что разработка СамГМУ позволит повысить качество производства лекарственных препаратов в России и снизить зависимость от импортных технологий.

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