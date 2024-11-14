В Казахстане завершили внедрение маркировки лекарств В СамГМУ наладили производство аналитических колонок для фармацевтической отрасли » Завод «Синтез» получил сертификат от узбекского GMP-инспектората Завод «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп») получил сертификат GMP (Good Manufacturing Practice), выданный Агентством по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан. Успешно пройденная проверка позволит компании зарегистрировать в Узбекистане ряд новых лекарственных препаратов. Корпоративный директор по качеству «Биннофарм Групп» Наала Гривапш: «”Биннофарм Групп” следует стратегии международной экспансии, выводя на рынки зарубежных стран качественные и востребованные препараты. Мы действуем в соответствии со всеми нормами и требованиям, поэтому производственные площадки успешно проходят необходимые проверки. В 2024 году три завода компании — “Синтез”, “АЛИУМ” и “БИОКОМ” — уже прошли GMP-инспекцию от Регуляторного органа Республики Узбекистан. Имеющиеся в компании сертификаты GMP дадут возможность зарегистрировать в странах Евразийского экономического союза и СНГ, где мы уже являемся лидерами по экспорту лекарственных средств российского производства, новые препараты». GMP-сертификация стала результатом постоянного улучшения фармацевтической системы качества. «Биннофарм Групп» инвестировала средства в приобретение нового технологического оборудования, реконструкцию производственных помещений, модернизацию инженерных систем заводов. remedium