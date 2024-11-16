Минсельхоз добавил новые индикаторы риска в сфере производства и обращения ветпрепаратов

Минсельхоз утвердил новый индикатор риска по лицензионному контролю производства ветпрепаратов: несоответствие сведений о числе потребительских упаковок введенного в оборот лекарства сведениям о количестве выданных кодов идентификации. Также добавлен новый индикатор риска по контролю обращения ветпрепаратов.

Минсельхоз внес изменения в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при государственном контроле (надзоре) в сфере обращения ветеринарных препаратов (утвержден приказом № 573 от 16.06.2023). Приказ № 580 от 08.10.2024 опубликован на портале правовых актов.

Перечень дополняется пунктом об отсутствии в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, данных об обороте или выводе из оборота 50% и более поставки серии ветпрепаратов от организации или ИП, осуществляющих фармдеятельность в розничной торговле ветпрепаратами на протяжении полугода, при условии отсутствия данных о приостановлении обращения указанного препарата.

Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Минсельхоз также утвердил изменения в перечень индикаторов лицензионного контроля производства ветпрепаратов (утвержден Приказом Минсельхоза № 19 от 19.06.2022). Приказом № 581 от 08.10.2024 добавляется новый индикатор риска: выявление несоответствий сведений о количестве потребительских упаковок ветпрепарата, введенного в гражданский оборот, содержащихся в системе в области ветеринарии об обороте ветпрепаратов, сведениям о количестве выданных кодов идентификации, содержащимся в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Ранее Минсельхоз сделал новым индикатором риска нарушений при производстве лекарств для животных увеличение более чем на половину числа протоколов испытаний, фиксирующих несоответствие качества двух и более серий ветпрепарата.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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