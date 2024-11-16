Минздрав: 40% регистрируемых медицинских изделий – отечественные

На IV Всероссийском форуме Novamed 2024, посвященном вопросам обращения медицинских изделий, заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщил, что за последние 10 месяцев около 40% зарегистрированных изделий составляют разработки российских производителей. Он также призвал сформировать новый взгляд на российские медицинские изделия, чтобы повысить доверие к продукции, произведенной в РФ.

Среди зарегистрированных продуктов – инновационные медицинские технологии, такие как программное обеспечение для секвенирования ДНК, стенды для коронарных сосудов, тест-системы для выявления эпидемиологически опасных инфекций и сложные хирургические системы навигации. Замминистра подчеркнул, что поддержка российских разработок продолжится вплоть до 2030, а также выразил надежду, что эта работа позволит укрепить технологический суверенитет страны и обеспечить долгосрочную независимость в критически важных медицинских направлениях.

«Если мы посмотрим статистику регистрации прошедших 10 месяцев этого года, мы, кстати, регистрируем 40% отечественных медицинских изделий среди всей Европы, то это и софт для сегменирования ДНК, и новые сосудистые стенды, и тест-системы, в том числе для новых, потенциально эпидемически опасных инфекций, и целые хирургические системы навигации, и какие-то пакетные сборки решений для простых хирургов», – сказал он.