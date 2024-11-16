Минздрав: 40% регистрируемых медицинских изделий – отечественные
На IV Всероссийском форуме Novamed 2024, посвященном вопросам обращения медицинских изделий, заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщил, что за последние 10 месяцев около 40% зарегистрированных изделий составляют разработки российских производителей. Он также призвал сформировать новый взгляд на российские медицинские изделия, чтобы повысить доверие к продукции, произведенной в РФ.
Среди зарегистрированных продуктов – инновационные медицинские технологии, такие как программное обеспечение для секвенирования ДНК, стенды для коронарных сосудов, тест-системы для выявления эпидемиологически опасных инфекций и сложные хирургические системы навигации. Замминистра подчеркнул, что поддержка российских разработок продолжится вплоть до 2030, а также выразил надежду, что эта работа позволит укрепить технологический суверенитет страны и обеспечить долгосрочную независимость в критически важных медицинских направлениях.
«Если мы посмотрим статистику регистрации прошедших 10 месяцев этого года, мы, кстати, регистрируем 40% отечественных медицинских изделий среди всей Европы, то это и софт для сегменирования ДНК, и новые сосудистые стенды, и тест-системы, в том числе для новых, потенциально эпидемически опасных инфекций, и целые хирургические системы навигации, и какие-то пакетные сборки решений для простых хирургов», – сказал он.
Сергей Глаголев также затронул тему реформирования системы регистрации медицинских изделий. В частности, с 1 марта 2025 года планируется внедрение новых правил, которые упростят консультационные процедуры и позволят эффективнее поддерживать производителей на этапе подачи заявок.
«Мы надеемся, что с 1 марта вступят новые правила регистрации, которые и создадут более чем широкое пространство для консультирования при подаче регистрации», – уточнил он. Это нововведение, по его словам, направлено на ускорение вывода на рынок отечественных продуктов, что должно способствовать росту доверия к российским медицинским изделиям и их более активному использованию в здравоохранении.
Что касается повышения доверия к российским МИ, то Глаголев отметил, что одной из стратегических задач является изменение восприятия качества и надежности отечественной продукции у медицинского сообщества и широкой аудитории. «Необходимо сформировать новый взгляд на российские медицинские изделия, чтобы повысить доверие к продукции, произведенной в нашей стране, и увеличить ее долю в медицине», – подчеркнул замминистра.
Также, по его словам, ключевым направлением останется разработка и внедрение современных технологий, в том числе продуктов, связанных с искусственным интеллектом, для диагностики, которые интегрируются в единую цифровую систему здравоохранения. Глаголев также добавил, что Минздрав продолжит поддерживать отечественные компании, производящие сложные медицинские изделия, включая средства индивидуальной защиты и оборудование для реанимации и интенсивной терапии.
gxpnews