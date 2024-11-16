Центр лекобеспечения объявил 11 аукционов на закупку препаратов ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 11 аукционов на поставку препаратов для лечения заболеваний, включенных в программу высокозатратных нозологий (ВЗН), пишет «ФВ». В перечень закупок вошли иммунодепрессанты, иммуномодуляторы, гемостатики и противоопухолевые препараты, в том числе средство для терапии рассеянного склероза «Тенексиа» (сампэгинтерферон бета-1а), производимое компанией Biocad. Препарат был включен в перечень ЖНВЛП в апреле, а его цена, утвержденная ФАС в июне, снижена на 18% по сравнению со средней ценой 2023 года. Информация о закупках доступна на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Флударабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг 129 836 табл. (шт.) 429,06 55 707 434,16 20.11.2024 2 Флударабин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг и/или концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения, 25 мг/мл 63 550 мг действующего вещества 36,85 2 341 817,50 20.11.2024 3 Сампэгинтерферон бета-1а, раствор для внутримышечного введения, 480 мкг/мл, 0,5 мл 43 366 шт.* 9807,60 425 316 381,60 29.11.2024 4 Пэгинтерферон бета-1a, раствор для подкожного введения, 125 мкг 240 000 мл 19 615,20 4 707 648 000,00 27.11.2024 5 Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения, 20 мг/мл 1 667 583 мл 258,36 430 836 743,88 27.11.2024 6 Алемтузумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл 7,20 мл 222 664,10 1 603 181,52 20.11.2024 7 Алемтузумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл 634,40 мл 222 664,10 141 258 105,04 22.11.2024 8 Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ 2 760 500 МЕ** 2 760 500,00 7,97 22.11.2024 9 Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ 65 000 МЕ** 7,97 518 050,00 21.11.2024 10 Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ 52 566 288 МЕ** 8,06 423 684 281,28 02.12.2024 11 Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД 258 000 ЕД*** 48,47 12 505 260,00 22.11.2024

* Штука (шт.) – 0,48 мг/мл в первичной упаковке.

** МЕ – международная единица биологической активности.

*** ЕД – единица действия биологической активности.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ подготовил проект постановления правительства, предполагающий изменение порядка лекобеспечения по программе 14 ВЗН. Документ детализирует процедуру сбора заявок на обеспечение включенных в региональный сегмент пациентов с рядом заболеваний.

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