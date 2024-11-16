Центр лекобеспечения объявил 11 аукционов на закупку препаратов ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 11 аукционов на поставку препаратов для лечения заболеваний, включенных в программу высокозатратных нозологий (ВЗН), пишет «ФВ». В перечень закупок вошли иммунодепрессанты, иммуномодуляторы, гемостатики и противоопухолевые препараты, в том числе средство для терапии рассеянного склероза «Тенексиа» (сампэгинтерферон бета-1а), производимое компанией Biocad. Препарат был включен в перечень ЖНВЛП в апреле, а его цена, утвержденная ФАС в июне, снижена на 18% по сравнению со средней ценой 2023 года. Информация о закупках доступна на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Флударабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг
|129 836 табл. (шт.)
|429,06
|55 707 434,16
|20.11.2024
|2
|Флударабин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг и/или концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения, 25 мг/мл
|63 550 мг действующего вещества
|36,85
|2 341 817,50
|20.11.2024
|3
|Сампэгинтерферон бета-1а, раствор для внутримышечного введения, 480 мкг/мл, 0,5 мл
|43 366 шт.*
|9807,60
|425 316 381,60
|29.11.2024
|4
|Пэгинтерферон бета-1a, раствор для подкожного введения, 125 мкг
|240 000 мл
|19 615,20
|4 707 648 000,00
|27.11.2024
|5
|Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения, 20 мг/мл
|1 667 583 мл
|258,36
|430 836 743,88
|27.11.2024
|6
|Алемтузумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
|7,20 мл
|222 664,10
|1 603 181,52
|20.11.2024
|7
|Алемтузумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
|634,40 мл
|222 664,10
|141 258 105,04
|22.11.2024
|8
|Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
|2 760 500 МЕ**
|2 760 500,00
|7,97
|22.11.2024
|9
|Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
|65 000 МЕ**
|7,97
|518 050,00
|21.11.2024
|10
|Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ
|52 566 288 МЕ**
|8,06
|423 684 281,28
|02.12.2024
|11
|Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД
|258 000 ЕД***
|48,47
|12 505 260,00
|22.11.2024
* Штука (шт.) – 0,48 мг/мл в первичной упаковке.
** МЕ – международная единица биологической активности.
*** ЕД – единица действия биологической активности.
Ранее стало известно, что Минздрав РФ подготовил проект постановления правительства, предполагающий изменение порядка лекобеспечения по программе 14 ВЗН. Документ детализирует процедуру сбора заявок на обеспечение включенных в региональный сегмент пациентов с рядом заболеваний.