Производство лекарств в России в первой половине 2024 года увеличилось на 14,6%

«По 2023 году у нас было +7,2%. Если подводить промежуточные итоги, то по первому полугодию это уже +14,6%. Поэтому я уверен, что, когда итоги года мы будем подводить, нам будет чем гордиться и с точки зрения наполнения, и с точки зрения конкретных продуктов», – сказал он.

Галкин подчеркнул, что ключевое внимание уделяется выпуску жизненно необходимых препаратов. Он отметил, что технологические возможности России позволяют производить около 80% готовых лекарственных форм и почти 60% активных фармацевтических субстанций внутри страны. «По ним в настоящее время технологическая возможность производства есть практически по 80%, если говорить о готовых лекарственных формах, и практически 60% – по возможности производства активных фармацевтических субстанций», – уточнил он.