Gilead сокращает 72 штатные единицы и закрывает R&D-центр в США

Gilead Sciences объявила о сокращении 72 сотрудников в Сиэтле, США, и намерении закрыть единственный офис в этом городе, поддерживающий исследования и клинические разработки. Закрытие офиса намечено на 17 января, о чем сообщено в уведомлении Worker Adjustment and Retraining Notification, поданном в штат Вашингтон.

Представитель компании сообщил, что закрытие офиса направлено на оптимизацию ресурсов в соответствии с долгосрочными стратегическими целями. При этом некоторым сотрудникам предложат перевестись в другие офисы или воспользоваться удаленным режимом работы.

«Мы закрываем наш офис в Сиэтле в рамках усилий по согласованию ресурсов с нашими долгосрочными стратегическими целями, – заявил представитель Gilead изданию Fierce Biotech. – Это также включает перемещение некоторых команд в другие места».

Помимо этого, Gilead планирует закрыть предприятие Kite Pharma в Филадельфии, США, к середине следующего года. Это решение было принято после приобретения компании Tmunity Therapeutics в 2022 году, активы которой перешли Kite Pharma.

Сокращения происходят на фоне отчетности Gilead за третий квартал 2024 года: компания сообщила о 7%-ном росте выручки в годовом исчислении, до $7,5 млрд, в третьем квартале 2024 года. При этом продажи препарата Yescarta для лечения лимфомы упали на 1%, до $387 млн, а выручка его аналога Tecartus выросла всего на 2%, до $98 млн.

Ранее Gilead объявила о добровольном отзыве своего препарата Trodelvy для лечения метастатического уротелиального рака в США.

gxpnews