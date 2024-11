НЦЭСМП выпустил фармакопейные стандартные образцы для трех препаратов от ССЗ Gilead сокращает 72 штатные единицы и закрывает R&D-центр в США » Начался суд над Урсулой фон дер Ляйен по делу о переписке с гендиректором Pfizer В Европейском суде юстиции в Люксембурге начались слушания по делу о текстовой переписке между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором Pfizer Альбертом Бурла. The New York Times подала жалобу после отказа Еврокомиссии предоставить информацию об обмене сообщениями, аргументируя это тем, что телефонные переписки не подлежат хранению как документы. Как ожидается, суд вынесет решение по делу только через несколько месяцев. Как поясняется в документах суда, дело касается жалобы американского издания The New York Times, которое запрашивало информацию по переписке главы ЕК с гендиректором Pfizer, но получило отказ. Еврокомиссия аргументировала это тем, что переписка по телефону не является документом, который должен быть сохранен, поэтому ее невозможно найти. «Еврокомиссия в оспариваемом решении постановила без указания причин, что запрошенная информация не существует, противореча председателю Еврокомиссии без каких-либо оснований, что квалифицируется как недобросовестное администрирование», — говорится в материалах суда относительно доводов The New York Times. Кроме того, издание обвиняет ЕК в нарушении права на получение информации. «Применив внеправовой аргумент, основанный на статье 7, Еврокомиссия незаконно отменила Регламент № 1049/2001 и, в частности, его статью 3(а), посчитав незарегистрированные текстовые сообщения не соответствующими требованиям Регламента № 1049/2001 и/или не применив статью 3(а) Регламента № 1049/2001 к запрашиваемой информации, тем самым нарушив основное право на получение информации, защищенное статьей 11 Хартии основных прав Европейского союза», — говорится в материалах суда, пишет ТАСС. Урсула фон дер Ляйен обвиняется в заключении контракта на закупку вакцины, испытания которой еще не были завершены, по СМС-переписке, которую вел с ней гендиректор Pfizer Альберт Бурла без предварительного согласования со странами ЕС. В апреле представитель бельгийской консалтинговой фирмы Фредерик Балдан подал иск против председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Фон дер Ляйен должна опубликовать эту переписку», – заявил журналистам инициатор иска – бельгийский лоббист Фредерик Балдан. Он подчеркнул, что речь идет о сделке по закупке 1,8 млрд доз вакцины на общую сумму в €35 млрд. Контракт с Pfizer стал первой из шести сделок, заключенных Еврокомиссией с западными фармацевтическими компаниями на поставку в общей сложности почти 3 млрд доз вакцины на период до конца 2024 года. Все эти контракты заключались в условиях строгой секретности, что в разгар пандемии объяснялось нехваткой вакцин в мире и жесткой конкуренцией между всеми странами за их первоочередное приобретение. gxpnews