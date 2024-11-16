НЦЭСМП выпустил фармакопейные стандартные образцы для трех препаратов от ССЗ

Фасовка ФСО розувастатина, согласно сообщению НЦЭСМП, будет производиться в упаковки по 160 мг, фуросемида – по 100 мг и эналаприла – по 15 мг.

Розувастатин – препарат из группы статинов, который был разработан японской компанией Shionogi и реализуется на фармацевтическом рынке с 2003 года. Средство назначается для уменьшения риска ССЗ и смертности от инфаркта и инсульта. По данным аналитической компании DSM Group, розувастатин демонстрирует рост объемов продаж в денежном выражении: в 2022 году этот показатель у препарата вырос на 52%, в 2023 – на 9%.

Фуросемид входит в перечень ЖНВЛП в раздел диуретиков (мочегонных средств) для лечения ССЗ. С октября 2022 года МНН также было включено в перечень льготных препаратов, предоставляемых амбулаторно пациентам с ССЗ под диспансерным наблюдением. В оба списка фуросемид входит под торговым наименованием Лазикс, которое принадлежит французской Sanofi. Препарат не импортируется в Россию с 2019 года, в связи с чем в конце февраля и в середине июля 2023 года Минздрав отозвал регудостоверение на две его формы выпуска. У препарата в России много дженериков, но предельная цена на него слишком низкая. Из-за этого производители отказывались его выпускать, что повлекло за собой дефицит препарата в 2020 году.

Эналаприл тоже входит и в список ЖНВЛП, и в льготный перечень препаратов для пациентов с ССЗ. Вещество используется в составе комбинированной терапии для профилактики развития клинически выраженной сердечной недостаточности у пациентов с бессимптомной дисфункцией левого желудочка. За 2024 год гостендеры на закупку эналаприла стоимостью от нескольких тысяч рублей до 15,4 млн рублей были объявлены более тысячи раз.

В предыдущий раз НЦЭСМП обновлял реестр ФСО в середине октября 2024 года. Тогда научный центр подготовил образцы для анальгетика напроксина, который входит в такие препараты, как Пенталгин и Спазмалгон Эффект, а также для препарата гидазепам, являющегося действующим веществом в транквилизаторах Диамидазепам и Гидазепам. На данный момент в реестр ФСО входит 360 наименований.