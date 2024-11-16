Минпромторг может разрешить оборот немаркированных мочеприемников после 1 марта 2025 года

В пояснительной записке к проекту новеллы указано, что участники оборота отдельных видов ТСР со сроком годности – моче- и калоприемников – отметили риски возникновения трудностей при реализации ТСР, в том числе по госконтрактам. В действующей редакции постановления № 744 все нереализованные остатки ТСР, которые были произведены (ввезены) и введены в оборот до 1 октября 2024 года, должны быть промаркированы до 1 марта 2025 года.

Госзакупки технических средств реабилитации произведены, и они уже переданы в региональные отделения Соцфонда РФ, пишут составители документа. Маркировка указанных ТСР и их возврат поставщикам невозможны. В то же время объем принятых Соцфондом техсредств покрывает потребность пациентов и после 1 марта 2025 года, когда будет запрещен оборот немаркированных остатков.

Авторы документа апеллируют к аналогичной практике внедрения системы мониторинга движения препаратов, когда участникам оборота была предоставлена возможность реализации лекарств, произведенных и ввезенных до старта обязательных требований, до момента истечения срока их годности, что не повлияет на качество, безопасность применения и эффективность обращения.

Планируется, что разработанный Минпромторгом проект правительственного постановления вступит в силу с момента принятия.

Правительство РФ ввело обязательную маркировку отдельных ТСР в июне 2024 года. Согласно регламенту, производители будут обязаны наносить коды на изделия и передавать данные в систему с 1 сентября 2024 года, а выпускать промаркированные ТСР на рынок – с 1 октября. Под обязательную маркировку попали костыли, опоры, трости опорные и тактильные, ортезы и функциональные узлы протезов, противопролежневые подушки и матрасы, моче- и калоприемники и кресла-стулья с санитарным оснащением.

Оборот изделий, не прошедших маркировку и введенных в оборот до дедлайна, будет допускаться до 28 февраля 2025 года. Участники системы оборота технических средств реабилитации будут передавать сведения о выводе из оборота ТСР с 1 марта 2025 года, а данные об их обороте на рынке – с 1 октября 2025 года.