Госдума почти не увеличила расходы федбюджета на здравоохранение ко второму чтению

Поправки к документу 14 ноября на заседании Госдумы представлял глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его данным, из всех источников (бюджет ФФОМС, консолидированные бюджеты регионов и федеральный бюджет) по разделу «Здравоохранение» в 2025 году предусмотрено 7,647 трлн рублей. В первой редакции бюджета, по данным Счетной палаты РФ, сумма составляла 7,605 трлн рублей.

Изменился ли объем федбюджета на здравоохранение, Макаров не сообщил. Согласно его презентации, этот показатель увеличился по сравнению с 2024 годом на 234,9 млрд рублей (с плановых 1,611 трлн рублей), то есть составил 1,846 трлн рублей, тогда как к первому чтению по пояснительной записке цифра была выше – 1,864 трлн рублей.

Небольшое снижение в 200 млн рублей между чтениями продемонстрировал бюджет на главный профильный нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» – он изменился с 369,8 до 369,6 млрд рублей. Обстоятельств этой корректировки в Госдуме на раскрыли.

По некоторым другим разделам федерального бюджета ко второму чтению поправки принесли дополнительные средства, так, например, по разделу «Социальная политика» рост совокупных расходов составил 1,856 трлн рублей (итоговые 23,945 против изначальных 22,089 трлн рублей). Увеличены, хоть и в меньших пропорциях, плановые ассигнования по нацпроектам «Семья», «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни».

Вместе с федеральным парламентарии утвердили и бюджет ФФОМС. В отличие от основного финансового документа, бюджет системы ОМС ко второму чтению не изменился. Расходы по нему составят 4,476 трлн рублей, что превышает значения 2024 года на 15,2%, или 590,2 млрд рублей.

В сравнении с 2024 годом, по данным Счетной палаты РФ, в 2025 году общий бюджет на здравоохранение увеличится, но его доля в структуре всех госрасходов останется на прежнем уровне. Все профильные расходы по проекту 2025 года составляют 3,5% от ВВП и 9,7% от всех бюджетных расходов государства. При подготовке бюджета 2024 года показатели составляли соответственно 3,7% и 10%.

С показателем 9,7% от всех расходов бюджетной системы на 2025 год раздел «Здравоохранение» занимал перед вторым чтением бюджета предварительно 4-е место после «Социальной политики» (22,1 трлн рублей), «Национальной обороны» (13,6 трлн рублей) и «Национальной экономики» (9,6 трлн рублей).

Фото: Презентация Андрея Макарова

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