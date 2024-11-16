BioNTech приобретет китайского разработчика противораковых препаратов за 950 млн долларов

BioNTech купит китайскую Biotheus, выплатив ей 800 млн долл. авансом и еще до 150 млн долл. при выполнении определенных условий. Немецкая компания получит права на перспективный противораковый препарат BNT327/PM8002 и научно-исследовательский центр в КНР.

BioNTech заключила соглашение о покупке китайской Biotheus за 800 млн долл., гарантировав также возможность увеличения этой суммы на 150 млн долл. при достижении определенных условий. Об этом говорится в пресс-релизе немецкой биотехнологической компании.

Стороны планируют завершить сделку в I квартале 2025 года после получения разрешений антимонопольных регуляторов и других необходимых процедур. Как пишет газета Financial Times, благодаря новому приобретению BioNTech получит права на препараты нового класса, которые могут превзойти по эффективности «Китруду» (пембролизумаб) компании MSD (Merck&Co. – в США и Канаде) – самое продаваемое лекарство в мире с объемом продаж в 25 млрд долл. за прошлый год.

Главный актив сделки – BNT327/PM8002. Это биспецифическое антитело, способное одновременно блокировать белок PD-L1, который помогает раковым клеткам скрываться от иммунной системы, и нейтрализовывать VEGF-A – фактор роста, отвечающий за образование новых кровеносных сосудов в опухоли. В сентябре этого года BioNTech и Biotheus представили данные клинических испытаний лекарственного средства с участием более 700 человек на европейской онкологической конференции ESMO. Утверждается, что разработка хорошо переносилась пациентами, а также показала высокую действенность в борьбе с немелкоклеточным раком легкого, раком почки и тройным негативным раком молочной железы.

BioNTech планирует начать исследования BNT327/PM8002, необходимые для его регистрации регуляторными органами, в этом или следующем году. Известно, что препарат будет изучаться в комбинации с химиотерапией при мелкоклеточном и немелкоклеточном раке легкого, а также тройном негативном раке молочной железы. Аналитики прогнозируют, что объем продаж лекарства составит 2 млрд долл. к 2032 году.

Помимо этого, немецкая компания получит научно-исследовательский центр в Китае и пополнит штат 300 новых специалистов из Biotheus.

Западные фармгиганты проявляют все больше интереса к китайским производителям из-за более низкой стоимости их инновационных решений. Так, за прошлый год MSD, GSK и AstraZeneca инвестировали в биотехнологический сектор КНР в общей сложности около 44 млрд долл.

Фото: biontech.com

Владимир Заболотских

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