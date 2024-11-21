В Госдуме предложили вдвое снизить НДС на медицинские товары

Согласно законопроекту, НДС может быть снижен в том числе для продуктов детского и диабетического питания, зарубежных и российских медицинских товаров. Ко второй группе относится такая продукция, как лекарства, включая фармацевтические субстанции, средства, предназначенные для проведения клинических исследований препаратов, а также сами препараты, изготовленные аптечными организациями. В эту же категорию попадают и медизделия, за исключением тех, которые и так не облагаются налогом согласно пп. 1 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса. К последней категории относятся, например, стержневые иглы, сшивающие инструменты, зеркала, шпатели, линзы для коррекции зрения и другие товары.

Как указано в пояснительной записке, ставка НДС для социально значимых товаров может быть снижена и до 0% – в случае, если инфляция по этой группе за предыдущий год превысит таковую по остальной продукции. Таким образом, отмечают авторы инициативы, законопроект устанавливает плавающую ставку НДС.

Уровень инфляции планируется рассчитывать на основе официальных данных, публикуемых Федеральной службой государственной статистики. Показатели роста цен для группы товаров будут определяться согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности.

Разработчики корректировок также обратили внимание на то, что повышение ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года с целью увеличения финансирования национальных проектов «себя не оправдало». По мнению авторов законопроекта, на это повлияло увеличение налоговых вычетов в сфере добычи, производства и реализации нефти, нефтепродуктов, природного газа, металла, угля и электроэнергии. Депутаты также подчеркивают, что налоги «легли дополнительным бременем на всю экономику и граждан страны», но при этом «пошли на дополнительные выплаты в сферы, которые и без этого являются самыми высокодоходными и с самой высокой заработной платой в стране».

В то же время социально значимые товары, считают составители корректировок, «являются критически важными для населения», а рост цен на них «существенно влияет на уровень жизни». Фиксированная ставка в размере 10%, утвержденная на данный момент, «не учитывает динамики инфляции в отдельных группах товаров и их влияния на расходы населения». Плавающая ставка, полагают депутаты, позволит корректировать налоговую нагрузку с учетом инфляции.

Согласно прогнозам депутатов, поступление средств в бюджет может снизиться в течение первых двух лет после принятия и утверждения нового закона. Однако, по мнению авторов инициативы, меры будут являться адресной социальной поддержкой граждан, направленной на преодоление социального неравенства. Кроме того, разработчики ожидают увеличения роста ВВП в перспективе трех лет до 1%.

Законопроект подготовлен в целях реализации поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач по достижению темпов роста экономики страны, вдвое превышающих мировые, сокращению вдвое уровня бедности и социального неравенства.

В ноябре 2024 года Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтениях законопроект, освобождающий от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) средства волонтеров (добровольцев), предоставленные им для оплаты медуслуг или компенсации таких затрат. При внесении инициативы авторы уточняли, что налоговый вычет будет возможен в случаях, когда получение медицинской помощи продиктовано требованиями к состоянию здоровья волонтера при осуществлении им добровольческой деятельности.

В августе депутаты от «Справедливой России» предложили предоставлять налоговый вычет до 500 тысяч рублей для медиков моложе 35 лет, имеющих среднее или профессиональное образование и работающих по специальности. Проект направлен в Комитет Госдумы по бюджету и налогам для правовой оценки.