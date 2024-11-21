Sage полностью прекращает разработку экспериментального препарата dalzanemdor

Компания Sage Therapeutics заявила о прекращении разработки своего экспериментального препарата dalzanemdor. Мера продиктована рядом неудач, когда в процессе испытаний при различных болезнях препарат не показал эффективности. В результате акции компании, упавшие более чем на 77% в этом году, снизились еще примерно на 8% — до $4,53.

Так, неудачными оказались испытания препарата при таких заболеваниях, связанных с когнитивными нарушениями, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также болезнь Гентингтона.

В прошлом месяце компания Sage объявила об уходе своего финансового директора и сообщила, что уволит более 165 сотрудников, чтобы сосредоточиться на запуске перорального препарата от послеродовой депрессии Zurzuvae (зуранолон), разработанном совместно с Biogen.

В прошлом году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило его, но при этом отклонило заявку на одобрение как лекарства для борьбы с клинической депрессией (более крупный рынок).

Зуранолон – антидепрессант, который относится к классу препаратов, воздействующих на ГАМК-рецепторы. Он стал первым пероральным препаратом, применяемым конкретно для лечения послеродовой депрессии.

gxpnews