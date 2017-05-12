ФАС назвала фармпроизводителей, чьи препараты занимают доминирующее положение

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала 16 лекарственных препаратов, занимающих на своих товарных рынках долю более 50%. Такие данные следуют из анализа состояния конкуренции на товарном рынке нескольких лекарственных препаратов, опубликованных на официальном портале ФАС.

Препараты, занимающие доминирующее положение

МНН/производитель Географические границы товарного рынка Доля рынка Временной интервал исследования товарного рынка (год) Алендроновая кислота+Колекальциферол /MSD Территория РФ Более 50% 2015 Альфа 1-протеиназы ингибитор (человеческий) / Kamada Территория РФ Более 50% 2015 Антиингибиторный коагулянтный комплекс / Baxter AG Территория РФ Более 50% 2015 Антитромбин III / Baxter AG Территория РФ Более 50% 2015 Бозентан /Actelion Pharmaceuticals Территория РФ Более 50% 2016 Дроспиренон+Эстрадиол / Bayer Территория РФ Более 50% 2016 Каспофунгин / MSD Территория РФ Более 50% 2015 Лапатиниб / Novartis Территория РФ Более 50% Октябрь 2015 – декабрь 2016 Натрий фумаровокислый / ОАО «Фирма «Медполимер» Территория РФ Более 50% 2015 Нитрофурал / ООО «Анджеро-Судженский химико-фармацевтический завод» Территория РФ Более 50% 2015 Протеин С человеческий / Baxter AG Территория РФ Более 50% 2015 Факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) / Baxter AG Территория РФ Более 50% 2015 Хумалог / Eli Lilly Территория РФ Более 50% 2015 Хумалог Микс / Eli Lilly Территория РФ Более 50% 2015 Эптаког альфа / ЗАО «Генериум» Территория РФ Более 50% 2015 Эскулизумаб / ПАО «Фармимэкс» Территория РФ Более 50% 2015

Источник: Федеральная антимонопольная служба

Как пояснила «ФВ» заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская, проведение анализа товарных рынков – повседневная работа ФАС России. «Эта работа осуществляется в целях установления доминирующего положения хозяйствующих субъектов и выявления иных случаев недопущения, ограничения или устранения конкуренции, в том числе при рассмотрении заявлений по признакам нарушения антимонопольного законодательства, при рассмотрении дел о нарушениях антимонопольного законодательства, при принятии решений в рамках государственного контроля за экономической концентрацией», – рассказала она.

Руководитель проектов фармацевтического направления Vegas Lex Мария Борзова напоминает, что согласно части 1 статьи 5 ФЗ «О защите конкуренции» доля рынка более 50% является признаком доминирующего положения.

«Само по себе доминирующее положение как экономическое явление признается действующим регулированием. Однако для доминирующих субъектов действует ряд специальных ограничений, установленных статьей 10 Закона о защите конкуренции», – говорит она. Например, доминирующим субъектам запрещено устанавливать и поддерживать монопольно высокие или монопольно низкие цены товара, изымать товар из обращения, если из-за этого повысятся цены, навязывать контрагенту условия договора, невыгодные для него или не относящиеся к предмету договора. Так же они не могут экономически или технологически не обоснованно сокращать или прекращать производство товара, отказывать или уклоняться от заключения договора с отдельными покупателями, устанавливать различные цены на один и тот же товар. Конечно, им нельзя создавать дискриминационные условия, препятствовать доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам, нарушать установленный нормативными правовыми актами порядок ценообразования.

За нарушение этих запретов, в случае если они приведут к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотрен в том числе оборотный штраф.

«Когда в отношении хозяйствующего субъекта проводится антимонопольное расследование по признакам злоупотребления доминированием, то антимонопольный орган должен сначала определить долю рынка, а затем уже квалифицировать действия субъекта по конкретному пункту статьи 10 Закона о защите конкуренции. Теперь получается, что для ряда фармацевтических производителей шаг, связанный с определением доли рынка, выполнен», – делает вывод Мария Борзова. Но она обращает внимание, что этот факт еще не позволяет однозначно определить возможные последствия. «С учетом того, что на фармацевтическом рынке существует разработанная практика по антимонопольным делам, в том числе в части злоупотребления доминированием, существуют рекомендации ФАС России для доминирующих субъектов и Кодекс добросовестных практик фармацевтических производителей, опубликованные данные анализа состояния рынка некоторых лекарственных препаратов мы бы рекомендовали оценивать с консервативной точки зрения, то есть с точки зрения возможных рисков», – комментирует эксперт.

К таким рискам, по ее словам, можно отнести жалобы, которые могут быть поданы на действия доминирующего субъекта со стороны других участников рынка, а также иные правовые «триггеры», которые могут запустить действие статьи 10 Закона о защите конкуренции. В частности, по мнению Марии Борзовой, может быть полезно отдельно проанализировать вопросы ценообразования на обозначенные препараты в контексте рисков выявления признаков нарушения статьи 10. «Защитой от этих рисков могут рассматриваться, в частности, проработанные коммерческие политики. По сути, у доминирующего субъекта есть определенный набор правовых инструментов для обоснованной защиты своих прав, но любая стратегия является индивидуальной», — добавляет она.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»