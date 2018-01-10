SIEMENS ПЛАНИРУЕТ ПРОДАТЬ ДО 25% АКЦИЙ HEALTHINEERS НА IPO

Компания Siemens рассчитывает в начале марта 2018 года через первичное размещение акций (IPO) вывести на биржу 15–25% своего медицинского подразделения – Siemens Healthineers, которое оценивается почти в $48 млрд, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В декабре 2017 года стало известно, что IPO Healthineers состоится на Франкфуртской бирже в Германии, а не в Нью-Йорке, как предполагалось ранее. Впервые информация об IPO появилась еще в 2016 году после соответствующего заявления исполнительного директора Siemens Джо Кэзера, однако в августе 2017 года в компании решили отложить выход на биржу до 2018 года в связи с неудовлетворительными итогами работы концерна Siemens.

Siemens Healthineers – международная компания, которая производит аппараты КТ и МРТ, ангиографы, маммографы и системы ультразвукового сканирования, а также комплексные информационные решения для медучреждений. Выручка компании в 2016 году составила $16,1 млрд, чистая прибыль – $2,7 млрд.

Источник: Reuters

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