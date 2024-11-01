«Гемотест» вложил 300 млн рублей в лабораторный комплекс в Казахстане

В Республике Казахстан начал функционировать новый диагностический центр российской лабораторной сети «Гемотест». Комплекс, расположенный в городе Алматы, занимает площадь 1600 кв. м. Финансовые вложения в данный объект достигли 300 млн рублей. При этом суммарные инвестиции компании в развитие своего присутствия на территории страны, включая создание сети отделений, составили 460 млн рублей — согласно информации, предоставленной представителями компании 31 октября.

Новый диагностический центр имеет производственную мощность более 10 тысяч лабораторных исследований ежедневно. Изначально учреждение сосредоточится на проведении базовых анализов, включающих биохимические, гормональные, общеклинические исследования, а также тесты на определение антител и коагулограмму. В перспективе планируется расширение спектра услуг с включением более комплексных исследований в области гистологии, цитологии, микробиологии и генетики.

На текущий момент сеть «Гемотест» представлена в Казахстане 62 лабораторными отделениями. Стратегия развития компании предусматривает дальнейшее расширение присутствия в столице государства и других крупных населенных пунктах.

gxpnews