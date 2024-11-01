Глава Минздрава Московской области покинул пост

Максим Максимов в 2008 году завершил обучение по специальности «лечебное дело» в Российском государственном медуниверситете (сейчас РНИМУ им. Н.И. Пирогова). Трудовую деятельность начал в 2006 году в качестве медбрата, затем работал заведующим отделением неотложной помощи. С 2009 по 2015 год трудился в Городской поликлинике № 66 Москвы, где прошел путь от участкового врача-терапевта до главного врача.

С 2016 года Максимов занимал руководящие должности в других медучреждениях Москвы. В 2018 году перешел на работу в столичный Департамент здравоохранения – в дирекцию по координации деятельности медицинских организаций. В декабре 2018 года его назначили министром здравоохранения Тверской области. В апреле 2020 года ушел в отставку. До назначения и. о. главы Минздрава Московской области работал в ведомстве на посту первого замминистра.

Алексей Сапанюк в 1998 году окончил Московский медицинский стоматологический институт по специальности «лечебное дело». В 2000 году завершил полный курс клинической ординатуры при Московском государственном медико-стоматологическом университете по специальности «анестезиология и реаниматология». Является кандидатом медицинских наук.

С 2000 по 2003 год работал ассистентом кафедры анестезиологии и реаниматологии Московского государственного медико-стоматологического университета. С 2003 по 2018 год занимал должность заместителя главного врача по лечебной части в Центральной городской больнице им. М.В. Гольца в подмосковном Фрязино.

В 2018 году был назначен на пост главного инспектора отдела мониторинга и контроля организации медпомощи в Управлении координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 1 Минздрава Московской области. В 2019 году стал заместителем главы отдела в этом управлении. В 2021 году его назначили заместителем министра здравоохранения региона. Областной Минздрав возглавил в марте 2022 года.

В период его работы в Московской области стартовали 6 крупных строек, в том числе началось возведение Балашихинской областной больницы за 50 млрд рублей, Лобненской ЦГБ за 1,1 млрд рублей, поликлиник в Чехове и Люберцах за 1,2 млрд и 1,1 млрд рублей соответственно, поликлиники в Ногинске за 1,6 млрд рублей, поликлиники смешанного типа в поселке Трехгорка Одинцовского района за 1,9 млрд рублей. Помимо этого, были найдены подрядчики для завершения строительства региональной детской больницы в Красногорске за 3,3 млрд рублей и капитального ремонта главного лечебного корпуса Жуковской ОКБ за 4,2 млрд рублей. Летом 2023 года для региональной детской больницы в Красногорске власти субъекта закупили оборудование на 1,5 млрд рублей, в сентябре того же года были объявлены новые тендеры на приобретение медоборудования для строящегося учреждения на общую сумму 6 млрд рублей.

Кроме того, произошел ряд изменений и в сфере скорой медицинской помощи (СМП). Так, например, в апреле 2024 года у бригад СМП появилась «тревожная кнопка». Благодаря нововведению бригады получили возможность в случае возникновения опасной ситуации на вызове незаметно отправлять сигналы о помощи. До этого, с 1 сентября 2023 года, в Московской области начали действовать страховые полисы жизни и здоровья для работников скорой помощи (врачей, фельдшеров и водителей) для компенсации в случаях нападений, ДТП и других происшествий. Страховщиком медработников стало ПАО «Группа Ренессанс Страхование», сумма покрытия составила 600 тысяч рублей, размер выплат начинается от 30 тысяч рублей.

До Алексея Сапанюка Минздрав региона возглавляла Светлана Стригункова, в феврале 2022 года ее предложили повысить до первого заместителя председателя правительства Московской области. В марте 2024 года глава региона освободил Стригункову от этой должности. Она покинула пост по собственному желанию. В апреле 2024 года ее задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Тверской районный суд Москвы в том же месяце поместил Стригункову в СИЗО до 15 июня 2024 года (сроком на 1 месяц и 22 дня). О дальнейших решениях по мере пресечения публично не сообщалось. В Тверском райсуде Vademecum уточнили, что из Главного следственного управления СК РФ по Московской области сведений о Стригунковой за период с 10 июня по 29 октября не поступало.

По версии следствия, бывшая чиновница получила крупное денежное вознаграждение за покровительство компании «Строй-СТК». В деле сказано, что обвиняемая, обладая деловыми связями, могла привлечь знакомых и доверенных должностных лиц к участию в сговоре и в результате якобы получила взятку в размере 123 млн рублей (ранее СМИ писали, что речь идет о 150 млн рублей). Еще 34 млн рублей, возможно, получил другой фигурант дела – бывший заместитель министра здравоохранения Московской области Александр Захаров, который мог быть посредником.

О возможной коррупционной составляющей в действиях чиновницы стало известно из показаний Захарова, которого Тверской райсуд Москвы в январе 2024 года арестовал по обвинению во взяточничестве. Источник «Коммерсанта» уточнял, что Захаров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве – тогда он дал показания на Светлану Стригункову. По словам Захарова, он якобы отдавал чиновнице часть «откатов». О дальнейшем движении дела открытой информации нет.

В мае 2024 года в Минздраве Московской области произошла еще одна кадровая перестановка. Первый замглавы ведомства Евгений Кустов по собственной инициативе покинул пост, который занимал с декабря 2021 года.