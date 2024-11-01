«Вертекс» запустил в Петербурге цех для выпуска гормональных лекарств

Фармацевтическая компания «Вертекс» завершила создание нового производственного цеха для выпуска гормональных препаратов в своем инновационно-производственном комплексе. Новый цех площадью 1700 кв. м, что в четыре раза превышает существующие мощности по производству гормональных препаратов, потребовал инвестиций более 870 млн рублей.

Проект был реализован менее чем за год, увеличив общую производственную площадь компании до 14 000 кв. м, включающую четыре цеха и участок для выпуска БАД. Цех расположен в здании третьей очереди инновационно-производственного комплекса на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» (участок «Новоорловская»), введенного в эксплуатацию в конце 2019 года.

Осенью 2024 года начали функционировать два участка, специализирующихся на производстве препаратов в жидких и мягких лекарственных формах с неполовыми гормонами для оториноларингологии и дерматологии. Запуск третьего участка, предназначенного для производства твердых лекарственных форм, включая оригинальный комбинированный гинекологический препарат из ассортимента компании с 2016 года, запланирован на 2025 год.

gxpnews