Минздрав уточнил предельно допустимое количество наркотических препаратов для выписывания на один рецепт

Внесены изменения в некоторые приказы Минздравсоцразвития России и Минздрава России по вопросам обращения лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, и лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Соответствующий приказ Минздрава России от 31.10.2017 № 882н зарегистрировал 9 января Минюст России.

Документом, в частности, уточняются функции лечащего врача, осуществляемые фельдшером и акушеркой, по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты.

Кроме того, в приложении к приказу приведено предельно допустимое количество отдельных наркотических и психотропных лекарственных препаратов для выписывания на один рецепт.

«Фармацевтический вестник»