Teva заплатит еще $22 млн штрафа за подкуп чиновников Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries достигла соглашения с экономическим отделом государственной прокуратуры Израиля о выплате 75 млн шекелей ($22 млн) за урегулирование претензий, связанных с подкупом государственных чиновников в России, на Украине и в Мексике. Как сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на Министерство юстиции Израиля, при заключении сделки было учтено, что фармкомпания уже заплатила почти $520 млн властям США, чтобы урегулировать те же обвинения. Тогда же российский Минздрав обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность израильской фармкомпании. В феврале 2017 года расследованием дела занялся Следственный комитет России. Израильские прокуроры также приняли во внимание то, что Teva сотрудничала со следствием в расследовании дела и внедрила специальную программу, чтобы избежать подобных нарушений в будущем, а также уволила причастных к подкупу сотрудников. Кроме того, учитывалось финансовое положение Teva и меры, принимаемые компанией для сокращения своих расходов: в середине декабря 2017 года компания опубликовала план реструктуризации, согласно которому должна за два года сократить четверть штата, или 14 тысяч человек, и снизить расходы на $3 млрд. Teva Pharmaceutical Industries – крупный международный производитель оригинальных и воспроизведенных лекарственных препаратов. Продуктовый портфель компании включает более тысячи молекул. Штаб-квартира расположена в Израиле. Продукция компании продается более чем в 80 странах, выручка Teva в 2016 году составила $21,9 млрд. Источник: The Times of Israel vademec