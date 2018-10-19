Арбитраж подтвердил нелегитимность наделения «Нижегородской областной фармации» полномочиями единственного поставщика

Арбитражный суд 18 октября рассмотрел заявление Законодательного собрания Нижегородской области о признании незаконным решения и предписания регионального УФАС.

Суд отказал в удовлетворении заявленных требований, оставив решение и предписание антимонопольного органа в законной силе, сообщили в пресс-службе УФАС.

Как писал «ФВ» ранее, антимонопольная служба признала нарушением действия регионального Законодательного собрания по принятию закона Нижегородской области от 05.04.2017 №25-З «О полномочиях государственного предприятия Нижегородской области на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечения детей-инвалидов». Законодательный акт устанавливал полномочия ГП НО «Нижегородская областная фармация» выступать единственным поставщиком данной услуги в обход конкурентной процедуры.

По результатам рассмотрения действия Законодательного собрания Нижегородской области признаны нарушающими часть 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции и ответчику выдано обязательное для исполнения предписание.

Не согласившись с вынесенным решением и предписанием, Законодательное собрание обжаловало его в судебном порядке. Однако суд подтвердил законность решения УФАС.

Елена Сидорова

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