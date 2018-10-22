Минздраву предложили для контроля за доставкой лекарств использовать блокчейн

Новгородская область предложила Минздраву распространить свой пилотный блокчейн-проект в сфере здравоохранения на всю Россию, об этом сообщается в письме губернатора области Андрея Никитина главе ведомства Веронике Скворцовой, передает «Коммерсант». Предлагаемая технология позволяет контролировать все этапы доставки лекарств (прежде всего дорогих) — от назначения врачом до выдачи пациенту.

Сейчас, поясняет в своем письме в Минздрав новгородский губернатор, технология блокчейн используется в областной клинической больнице в рамках совместного пилотного проекта с «дочкой» Внешэкономбанка (Центр компетенций блокчейна). Его цель — отслеживать движение ряда дорогих (с расходами 1–1,5 млн руб. в год на человека) лекарств — в ревматологическом, гематологическом и пульмонологическом отделениях, а также в амбулаторном сегменте для пациентов с рассеянным склерозом.

Технология блокчейн позволяет контролировать все этапы доставки лекарств — от назначения врачом до выдачи пациенту. Как пояснял ранее господин Никитин, это позволяет убрать «любую возможность манипуляций, когда выписываются одни объемы лекарств, а фактически пациенту выдаются другие». Отчетность из блокчейн-системы получают областной Росздравнадзор, департамент здравоохранения, территориальный Фонд обязательного медстрахования и управление ФАС по Новгородской области. Технология дает возможность самим пациентам отследить персональное назначение лекарств, их доступность по программе льготного обеспечения, а в дальнейшем — позволит проверять их наличие в региональных аптеках и составлять отчеты о выдаче препаратов.

Еще один новгородский пилотный проект с применением блокчейна — отслеживание в рамках системы маркировки лекарств отдельных препаратов. С 2019 года технологию начнут применять все отделения больницы, а также областной онкологический диспансер. Это приведет, по предварительным оценкам, к экономии 30 млн руб. в год при стартовой стоимости проекта в 5 млн руб.

«В ходе пилотного проекта мы запатентовали несколько технологический решений, что позволит в перспективе транслировать их как в иные проекты в этой сфере, так в систему лекарственного обеспечения всей страны»,— поясняет советник председателя правления ВЭБа Владимир Демин.

Отметим, что проекты по применению блокчейна в медицине в мире становятся все более популярны. Главные направления применения технологии — контроль оборота рецептов (американский проект The MediLedger Project), хранение медицинских данных и историй пациентов (проекты Healthchain, IRYO , SmartHealthCareToday), данных о медицинских и клинических исследованиях (GlobalLabs ). Большинство таких проектов осуществляется в США, Израиле, Великобритании, Эстонии. В России пока помимо пилота в Новгородской области известны проект в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова (для упрощения проведения клинических исследований в России) и стартап Open Longevity (для терапии старения).

gmpnews