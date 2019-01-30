ФАС пересматривает механизм назначения единственных поставщиков

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) представила проекты распоряжений Президента РФ, уточняющих процедуру назначения единого поставщика. Документы размещены на федеральном портале нормативных правовых актов.

В предложенной редакции органы исполнительной власти будут обращаться к Президенту РФ с инициативой о назначении единственного поставщика только с пакетом документов, включающим описание объекта закупки, обоснование нецелесообразности осуществления закупки конкурентным способом с приложением расчета экономического эффекта, сведения о предполагаемом единственном подрядчике или исполнителе и обоснование его выбора, финансово-экономическое обоснование предлагаемого решения, сведения об источниках и обоснование предполагаемого срока осуществления закупки товаров, работ и услуг у единственного поставщика.

При этом президент по итогам рассмотрения заявки может дать указание правительству о назначении единственного поставщика либо вернуть документы на доработку.

Общественное обсуждение документа продлится до 11 февраля.

В сфере лекарственного обеспечения дочка «Ростеха» компания «Нацимбио» уже дважды назначалась правительством единственным поставщиком препаратов крови и вакцин для Национального календаря прививок – в 2016-2017 годах и 2018-2019 годах.

«Ростех» был назначен единственным исполнителем по разработке Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) и продолжит работу над ЕГИСЗ в 2019 году.

В августе 2018 года статус единственного поставщика авиауслуг для нужд санитарной авиации получила еще одна дочка «Ростеха» – АО «Национальная служба санитарной авиации», однако, по сведениям Vademecum, преференциями пока не воспользовалась.

На рынке госзаказа медизделий единственным поставщиком коронарных стентов с нерассасывающимся полимерным покрытием в 2015 году была назначена компания «Стентекс» Виктора Вексельберга.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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