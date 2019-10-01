Аптекам запретили применять ЕНВД при реализации маркированных лекарств

Документом, в частности, вносятся изменения в абзац 12 статьи 346, в соответствии с которыми в целях единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и патентной системы налогообложения к розничной торговлей не относится реализация лекарственных препаратов, обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками. Таким образом, в отношении розничной торговли этими товарами запрещено применять ЕНВД.

Как писал «Фармвестник», аптечное сообщество не раз заявляло, что введение этой нормы ударит по малому и среднему бизнесу. В Госдуму были направлены официальные письма от профильных ассоциаций, а также создана петиция, которая собрала 3 тыс. подписей.

«Отраслевые ассоциации, и в частности наше СРО, приложили максимум усилий, чтобы сохранить для аптечного бизнеса такою простую и прозрачную систему налогообложения как ЕНВД. Наши письма в Минфин и Госдуму на федеральном уровне и активная разъяснительная работа в регионах не были услышаны. Подчеркну вновь – закон ударит, прежде всего, по малому и среднему бизнесу региональному аптечному бизнесу. Угроза ухода с рынка части одиночных аптек и мелких сетей высока, в первую очередь это коснется отдаленных районов и аптек с небольшой проходимостью. Цены на лекарства с переходом на новую систему налогообложения могут вырасти на 20-25%», – прокомментировала ситуацию исполнительный директор СРО Виктория Преснякова.

Елена Сидорова

pharmvestnik