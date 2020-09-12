Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на рынок онлайн-торговли лекарствами

Во втором квартале 2020 года 18% россиян покупали лекарства через интернет. Глобального замещения визитов в аптеку офлайн не произошло: существенной части респондентов – 42% – все равно, где покупать лекарства.

Почти 40% опрошенных отметили, что им необходима помощь фармацевта при выборе лекарства. Таковы данные опроса Ipsos, проведенного во втором квартале 2020 года. В исследовании участвовало свыше 4 тыс. человек из более чем ста городов России.

Как рассказал на заседании РАФМ 10 сентября сопредседатель подразделения Healthcare компании Ipsos Олег Фельдман, большинство респондентов – 61% – согласились, что онлайн-торговля лекарствами – это удобно, а 65% указали, что такая возможность необходима не только во время пандемии.

В основном респонденты покупали лекарства в интернет-аптеках (Аптека.ру, Здравсити, еАптека и пр.) – 67,8%, к сайтам аптечных сетей обратились 35,8%, оставшиеся 12,3% обратились за лекарствами в онлайн-магазины (Ozon, Wildberries, Беру). Из тех, кто обратился в интернет-аптеки и на сайты сетей, большинство (около 60%) воспользовались пунктами выдачи (сюда включен выкуп заказа в офлайн-аптеке), около 40% отметили, что воспользовались доставкой. Что касается маркетплейсов, то 50,2% покупателей воспользовались обычной доставкой курьером, 27,4% – экспресс-доставкой, а 37,9% – пунктами выдачи.

По данным AlphaRM, около 25% аптек занимаются онлайн-торговлей лекарств в форме онлайн-заказа и последующего выкупа в аптеке. Согласно исследованию компании, с использованием онлайн-заказа в мае-июле приобретено не более 8% лекарств от общих продаж.

«Первоначально мы видели бум, ведь рынок этого так долго ждал, но постепенно стали выявляться сложности. Прежде всего они связаны с доставкой. Не всегда потребитель готов ждать, когда ему привезут препарат», – прокомментировал генеральный директор IQVIA Николай Демидов.

Источник: AlphRM

Лидирующие бренды в детализации по типу реализации в мае-июле 2020 года, доля продаж в упаковках,%

Источник: AlphRM

Лидирующие бренды в детализации по типу реализации в мае-июле 2020 года, доля продаж в рублях,%

Источник: AlphRM

Елена Калиновская

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