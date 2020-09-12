Менее половины небольших аптек отказались от режима ЕНВД

Аптечные организации, входящие в ассоциацию «СоюзФарма», с трудом отказываются от режима ЕНВД. Владельцы аптек заявили, что будут вынуждены поднимать цены на лекарства и закрывать убыточные точки. Это следует из опроса, инициированного ассоциацией среди своих участников.

Ассоциация аптечных организаций «СоюзФарма» провела опрос среди своих участников с целью выяснить, сколько аптек отказались от ЕНВД и какие риски они при этом видят. Сводный отчет направлен в Госдуму руководителю фракции «Справедливая Россия» Сергею Миронову, по инициативе которой внесен законопроект о продлении срока действия единого налога на вмененный доход до 1 января 2025 года.

За что борется ассоциация

Как отмечают в «СоюзФарма», для аптек время «Ч» наступило 1 июля 2020 года в связи со стартом обязательной маркировки лекарственных препаратов. Прошло уже два месяца работы в новых условиях, однако ассоциация не оставляет попытки отстоять интересы небольших аптек, «для которых отмена ЕНВД равносильна закрытию», сообщили «ФВ» в пресс-службе ассоциации.

Выяснялось несколько вопросов: перешли ли аптечные организации полностью на другой режим налогообложения; используют ли они одновременно 2 режима – для маркированных и немаркированных лекарственных препаратов (что позволительно в соответствии с разъяснениями налоговой службы). А также что несет отмена ЕНВД и переход на другие системы налогообложения.

В «СоюзФарма» отметили, что, учитывая региональную представленность ассоциации и наличие в составе аптечных организаций, осуществляющих свою деятельность в отдаленных районах, есть некоторые отличия в статистических показателях.

Но в целом картина такова – из общей численности аптек, принявших участие в опросе, полностью перешли на новый режим налогообложения (вместо ЕНВД) от 20 до 35%. С использованием двух режимов налогообложения работают от 22 до 45% участников опроса.

В опросе приняли участие аптечные организации городов (Курска, Белгорода, Орла, Астрахани, Волгограда), а также регионов (Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Адыгея, Крым, Северная Осетия и другие).

Что сказали аптеки

В своих комментариях представители аптек отмечали, что главный негативный фактор отмены ЕНВД – увеличение налоговой нагрузки.

«СоюзФарма» еще в конце 2019 года направляла в территориальные органы исполнительной власти и службы уполномоченных по защите прав предпринимателей письма, в которых содержались подробные расчеты аптек об изменении суммы налогов при переходе на другой режим. Эксперты представили дифференцированные расчеты – в зависимости от места деятельности аптеки (город, сельская местность…) и ее финансовых показателей.

«В проведенном сейчас блиц-опросе высказываемые ранее нами опасения подтверждаются», – отметили в ассоциации.

Аптечные организации (те, которые уже полностью ушли с ЕНВД, и те, которые совмещают 2 режима налогообложения) приводят расчеты по увеличению налоговой нагрузки в интервалах: на одних территориях от 4 до 8 раз и на других – от 10 до 15 раз.

Участники опроса подтверждают, что усложнились расчеты налогов, увеличились затраты (финансовые, трудовые) на ведение бухгалтерского учета, программное обеспечение, требующее постоянного обновления.

В ассоциации отметили, что в такой ситуации сейчас стоит вопрос о снижении рентабельности аптек.

«С учетом того, что заблаговременно многие руководители уже поработали над оптимизацией расходов, вариантов для аптек остается не так много. В первую очередь это работа с ассортиментом. Но и здесь есть ряд табу, наложенных государством: регулирование цен на препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, размеров оптовых и розничных надбавок на них, обязанность иметь в наличии препараты в соответствии с утвержденным Минимальным ассортиментом аптек. Так что остается одно – повышать цены на лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, и другие товары аптечного ассортимента», – отметили в ассоциации.

Бизнес просит сохранить ЕНВД

В своих ответах руководители аптек также заявили, что повышение налоговой нагрузки и, как следствие, убыточная деятельность аптек и аптечных пунктов с малым товарооборотом приведет к их закрытию.

«Деятельность одиночных аптек становится экономически нецелесообразной, если у них не будет возможности работы с немаркированными лекарственными препаратами, а значит, они лишатся последней возможности применять ЕНВД, многие из них будут вынуждены закрыться», – отмечают в ассоциации.

«СоюзФарма» настаивает на необходимости сохранения ЕНВД для аптек хотя бы до конца 2020 года.

«Конечно, это мера временная. Теперь вновь очевидна необходимость снижения процентной ставки по упрощенной системе налогообложения до 1%, на что пошли лишь в 5 субъектах РФ. Как показывают расчеты аптек ассоциации, это будет самый реальный налог, хотя и он многократно превысит ЕНВД», – заявили в «СоюзФарма» .

Свою позицию ассоциация отразила в обращении, отправленном руководителю фракции «Справедливая Россия».

Оксана Баранова

pharmvestnik