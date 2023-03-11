Борису Шпигелю вновь продлили срок содержания в СИЗО

О продлении ареста фигурантов сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на адвоката Белозерцева Алексея Шуварина. Все обвиняемые просили суд назначить им домашний арест, однако их просьба не была удовлетворена, также рассказал Шуварин.

Он напомнил, что из-за состояния здоровья Шпигеля процесс сегодня проходил на территории СИЗО «Матросская тишина».

По данным адвоката Белозерцева, прокурор начал зачитывать обвинительное заключение. Официально процесс проходит в открытом режиме, однако аккредитованных представителей СМИ в здание СИЗО сегодня не пустили. Причины такого решения представители СИЗО не уточнили.

Уголовное дело в отношении Бориса Шпигеля и Ивана Белозерцева возбуждено Главным следственным управлением СК РФ в марте 2021 года. Их обвиняют по ч. 5 ст. 291 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки и получение взятки). По версии следствия, глава ГК «Биотэк» вместе со своей женой Евгенией и директором пензенского ОАО «Фармация» Антоном Колосковым передали Белозерцеву около 31 млн рублей деньгами и подарками за содействие при получении компанией госконтрактов в регионе. Фигурантами уголовного дела также являются сотрудники администрации Пензенской области Геннадий Марков и Федор Федотов.

Шпигель содержится в СИЗО с марта 2021 года, Басманный районный суд Москвы неоднократно продлевал Шпигелю срок ареста. Кроме того, было арестовано имущество Шпигелей (недвижимость, денежные средства, земельные участки). Защита Бориса Шпигеля несколько раз пыталась оспорить решение суда о пребывании обвиняемого в СИЗО, однако каждый раз выносилось отрицательное решение. В феврале 2022 года Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и в очередной раз продлил арест Борису Шпигелю (на три месяца).

В апреле прошлого года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела. В окончательной редакции Борису Шпигелю и его жене предъявлено обвинение в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), Ивану Белозерцеву – в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Трое остальных фигурантов, по версии следствия, были посредниками во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). С ноября 2022 года Измайловский суд Москвы рассматривает уголовное дело по существу.