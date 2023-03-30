СП «Нанолека» и Центра Чумакова зарегистрировало предельную цену на вакцину от полиомиелита

ФАС России 14 марта утвердила предельную стоимость для ПолиовакСина. Упаковка в 10 ампул должна стоить не более 3,9 тысячи рублей без НДС, или по 390,5 рубля за дозу, говорится в материалах ведомства.

ПолиовакСин – препарат «Инвак», совместного предприятия «Нанолек» (ему принадлежит 75%) и Центра им. М.П. Чумакова (25%). СП создано в 2019 году для организации производства и сбыта инактивированной полиомиелитной вакцины на штаммах Сэбина. Предполагалось, что ПолиовакСин будет производиться на мощностях «Нанолек» в Кировской области. Планировалось начать производство ГЛФ в 2020 году, а выпуск субстанции – в 2023 году.

Пандемия COVID-19 отложила планы «Инвака». «Нанолек» собирался производить вакцину против коронавирусной инфекции КовиВак от того же Центра им. М.П. Чумакова, но потребность в ней быстро сошла на нет.

ПолиовакСин зарегистрирован в октябре 2021 года. Месяцем позже директор Центра им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов говорил: «Несмотря на все потрясения, связанные с созданием вакцины против COVID-19, возвращаемся, так сказать, к вакцинам мирного времени, и вакцина ПолиовакСин для профилактики полиомиелита стоит у нас в планах производства на 2022 год». По данным Росздравнадзора, пока в оборот ПолиовакСин не вводился.

Та же максимальная цена за дозу, что и у ПолиовакСина – у полиомиелитной вакцины «Нанолека» Полимилекса. Препарат выпускается на основе субстанции Bilthoven Biologicals из Нидерландов. «Инвак» в конце 2022 года пытался согласовать более высокую цену на ПолиовакСин – 525 рублей за дозу. Но ФАС указала, что предельная цена на препарат из ЖНВЛП не может превышать стоимости уже зарегистрированного препарата с этим же МНН – в данном случае Полимилекса.

В 2022 году по НКПП поставлялся именно Полимилекс. «Нанолек» согласился поставить препарат по цене 411,4 рубля за дозу с учетом НДС, всего 706 тысяч доз. Аукцион на закупку полиомиелитной вакцины, объявленный в 2023 году, пока не состоялся. Но начальная цена там была ниже на 29% – 292,36 рубля за дозу. В «Нанолек» не комментируют участие в аукционе, а также собираются ли производить и поставлять ПолиовакСин в этом году.

Фото: fsvps.ru

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