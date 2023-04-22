Центр лекобеспечения закупит 7 ЛП по программе ВЗН на 4,2 млрд рублей

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил восемь аукционов на поставку семи лекарственных средств для лечения заболеваний, включенных в программу лечения высокозатратных нозологий. Общая начальная цена контрактов – более 4,2 млрд рублей. Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН
|Лекформа и дозировка, единица измерения
|Кол-во
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Кладрибин
|табл., 10 мг, штука (табл.)
|12 307,00
|85 800,00
|1 055 940 600,00
|12.05.2023
|2
|Такролимус
|капс. пролонгированного действия, 1 мг, штука (капс.)
|23 880,00
|59,81
|1 428 262,80
|28.04.2023
|3
|Такролимус
|капс., 1 мг, штука (капс.)
|1 571 050,00
|22,29
|35 018 704,50
|28.04.2023
|4
|Окрелизумаб
|концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/мл, кубический сантиметр; миллилитр (см[3*]; мл) (мл)
|77 500,00
|25 791,24
|1 998 821 100,00
|12.05.2023
|5
|Терифлуномид
|табл., покрытые пленочной оболочкой, 14 мг, штука (табл.)
|276 668,00
|7,87
|2 177 377,16
|28.04.2023
|6
|Леналидомид
|капс., 20 мг, штука (капс.)
|4955,00
|4807,62
|23 821 757,10
|28.04.2023
|7
|Октоког альфа
|лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ, международная единица биологической активности (МЕ)
|50 057 600,00
|12,40
|620 714 240,00
|12.05.2023
|8
|Имиглюцераза
|лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД, единица действия биологической активности (ЕД)
|2 967 500,00
|164,16
|487 144 800,00
|12.05.2023