Центр лекобеспечения закупит 7 ЛП по программе ВЗН на 4,2 млрд рублей

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил восемь аукционов на поставку семи лекарственных средств для лечения заболеваний, включенных в программу лечения высокозатратных нозологий. Общая начальная цена контрактов – более 4,2 млрд рублей. Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН Лекформа и дозировка, единица измерения Кол-во Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Кладрибин табл., 10 мг, штука (табл.) 12 307,00 85 800,00 1 055 940 600,00 12.05.2023 2 Такролимус капс. пролонгированного действия, 1 мг, штука (капс.) 23 880,00 59,81 1 428 262,80 28.04.2023 3 Такролимус капс., 1 мг, штука (капс.) 1 571 050,00 22,29 35 018 704,50 28.04.2023 4 Окрелизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/мл, кубический сантиметр; миллилитр (см[3*]; мл) (мл) 77 500,00 25 791,24 1 998 821 100,00 12.05.2023 5 Терифлуномид табл., покрытые пленочной оболочкой, 14 мг, штука (табл.) 276 668,00 7,87 2 177 377,16 28.04.2023 6 Леналидомид капс., 20 мг, штука (капс.) 4955,00 4807,62 23 821 757,10 28.04.2023 7 Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ, международная единица биологической активности (МЕ) 50 057 600,00 12,40 620 714 240,00 12.05.2023 8 Имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД, единица действия биологической активности (ЕД) 2 967 500,00 164,16 487 144 800,00 12.05.2023