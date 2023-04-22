Росздравнадзор выдал первое регудостоверение на китайский линейный ускоритель

Система радиотерапии поддерживает модульную технологию управления и может выполнять все популярные модуляции излучения, включая 3D-CRT, IMRT и IMAT. Энергия аппарата может достигать 6 МэВ, а точность дозы варьируется на субмиллиметровом уровне.

Это первый китайский ускоритель на российском рынке. До этого здесь доминировали системы американской Varian (принадлежит Siemens Healthineers) и шведско-британской Elekta. С апреля 2022 года статус российской медтехники получили системы Halcyon, которые собирает «Фабрика РТТ» в Дубне. Летом того же года собственную разработку под брендом «Оникс» на рынок вывела компания «Русатом Хэлскеа».

В апреле 2023 года линейные ускорители вошли в перечень «Второй лишний». При госзакупках включенных в этот список изделий, в случае если на конкурс будет выходить хотя бы один поставщик со страной происхождения МИ из ЕАЭС, все остальные заявки с предложением импортного медоборудования будут отклоняться.

Shinva Medical Instrument – китайский производитель радиотерапевтического, диагностического, лабораторного, стоматологического оборудования и расходных материалов, реагентов для диагностики in vitro. Основан в 1943 году, с 2002 года торгуется на Гонконгской бирже. Выручка компании в 2022 году оценивалась в 9,281 млрд юаней. На российском рынке из продукции компании до 2023 года были представлены паровые стерилизаторы и автоклавы линейки DGM.

Фото: fnqrmyy.com

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