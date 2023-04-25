Доходы Novartis в I квартале этого года выросли на 3%

Novartis увеличила продажи в I квартале этого года на 3%. Драйверами роста выступили препараты Entresto, Pluvicto, «Кискали» и Kesimpta.

Швейцарская Novartis опубликовала квартальный отчет за I финансовый квартал 2023 года. Продажи компании за этот период выросли на 3% и составили 12,95 млрд долл.

Среди основных драйверов роста компания называет препарат от сердечной недостаточности Entresto. За I квартал его продажи выросли на 32%, до 1,4 млрд долл. Также Novartis смогла успешно запустить в США препарат Pluvicto для лечения рака предстательной железы, он принес компании 211 млн долл.