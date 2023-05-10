Препарат от анемии американской FibroGen потерпел очередную неудачу

Американская биофармкомпания FibroGen сообщила о неудовлетворительных результатах поздней стадии испытаний своего препарата Roxadustat против анемии, разработанного совместно с AstraZeneca. Компания рассматривала возможность применения лекарства для снижения зависимости от переливания крови у пациентов с одним из видов рака костного мозга, однако результат исследований не оправдал ожиданий.

Цель заключалась в достижении длительной независимости пациента от переливания крови. По данным компании, 47,5% испытуемых, принимавших препарат Roxadustat, достигли независимости от переливания эритроцитов в течение первых 28 недель по сравнению с 33,3% пациентов, принимавших плацебо, но эта разница статистически незначимая.

Ранее, в 2021 году, FDA отклонило заявку FibroGen на одобрение препарата для лечения анемии у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП). «Roxadustat меняет жизнь пациентов во всем мире, и мы <…> обсудим следующие шаги по его продвижению в США», – заявили тогда в компании, заметив, что препарат используется для лечения анемии при ХБП у взрослых пациентов в Китае, Японии, Чили и Южной Корее.

gxpnews