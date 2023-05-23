Центр лекобеспечения закупит иммунодепрессанты и противоопухолевые ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил восемь аукционов на поставку иммунодепрессантов, коагулянтов, ферментных и противоопухолевых препаратов для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекарственная форма, дозировка и единица измерения
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Такролимус, капсулы пролонгированного действия, 5 мг
|17 000,00 капс. (шт.)
|295,37
|5 021 290,00
|12.05.2023
|2
|Циклоспорин, раствор для приема внутрь, 100 мг/мл
|157 550,00 мл
|67,94
|10 703 947,00
|12.05.2023
|3
|Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 0,4 мл
|3 819,60 мл
|263 842,70
|1 007 773 576,92
|19.05.2023
|4
|Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг
|1 382 180,00 капс. (шт.)
|11,93
|16 489 407,40
|12.05.2023
|5
|Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл
|27 363,00 мл
|63 582,09
|1 739 796 728,67
|22.05.2023
|6
|Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
|2 933 560,00 капс. (шт.)
|11,25
|33 002 550,00
|12.05.2023
|7
|Флударабин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг и/или концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения, 25 мг/мл
|6 666,00 мл*
|935,52
|6 236 176,32
|12.05.2023
|8
|Микофеноловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 360 мг
|642 000,00 таб. (шт.)
|60,79
|39 027 180,00
|12.05.2023