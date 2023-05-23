Центр лекобеспечения закупит иммунодепрессанты и противоопухолевые ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил восемь аукционов на поставку иммунодепрессантов, коагулянтов, ферментных и противоопухолевых препаратов для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.