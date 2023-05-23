Более 19 млрд рублей будет вложено в создание производств в рамках офсетных контрактов в Москве

Инвесторы вложат свыше 19,2 миллиарда рублей в создание производств в рамках офсетных контрактов. Об этом в рамках Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в Москве заключено уже 11 офсетных контрактов. По ним город будет закупать лекарственные препараты, медицинские изделия, детское питание для молочно-раздаточных пунктов и системы хранения для архивов. Совокупный объем инвестиций в создание и модернизацию производств составит более 19,2 миллиарда рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

Взамен город гарантирует инвесторам закупку выпускаемой на заводах продукции на сумму более 90 миллиардов рублей в течение нескольких лет.

«Только в 2023 году город подписал с инвесторами шесть контрактов в разных отраслях. Таким образом, Москва обеспечит стабильные поставки лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также систем хранения документов. Совокупный объем инвестиций по новым контрактам составит почти пять миллиардов рублей», – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Механизм офсетного контракта внедрили в 2016 году при активном сотрудничестве правительства Москвы и Министерства экономического развития Российской Федерации. Столица стала подписывать такие договоры с производителями первой из регионов и сейчас лидирует по применению этой формы государственно-частного партнерства.

С июля 2022 года вступили в силу поправки к закону о контрактной системе, снижающие минимальный порог инвестиций в создание или модернизацию производства в рамках офсета с миллиарда до 100 миллионов рублей. Это позволяет привлекать к заключению соглашений гораздо больше производителей. Также появилась возможность подписывать офсеты совместно с двумя или более регионами России. Минимальный объем инвестиций по такому межсубъектному контракту составит 400 миллионов рублей, а в случае с закупками, проводимыми в 2022–2023 годах, – 100 миллионов рублей.

В апреле 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проведение конкурса на заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта. Он направлен на закупку медицинских изделий двумя регионами – Москвой и Самарской областью. Инвестор обязуется вложить в современное производство нитриловых перчаток не менее 100 миллионов рублей и локализовать его на территории Самарской области в 2024 году.

gxpnews