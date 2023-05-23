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Производитель соусов займется созданием лекарств для замедления старения

Группа компаний «Эфко» из Белгородской области инвестирует 150 млн рублей в развитие нового направления – «Здоровое долголетие». В рамках проекта планируется разработка линейки «инновационных лекарств», которые способны отсрочить наступление возрастных изменений организма, сообщает «Коммерсантъ».

«Эфко» – крупный производитель соусов и растительных масел. По направлению «Здоровое долголетие» у ГК уже имеются наработки. Это, например, «система высокопроизводительного скрининга активаторов аутофагии, которая основана на клеточных культурах».

«Проект по здоровому долголетию подразумевает разработку линейки инновационных препаратов, запускающих в организме человека процессы аутофагии и способствующих обновлению внутриклеточных структур»,— рассказали в «Эфко», уточнив, что речь идет об управляемом продлении физиологической молодости клеток.

Множество фармпроизводителей во всем мире ищут возможность создания препарата для предотвращения болезни Альцгеймера. Потенциальный спрос высокий: емкость рынка оценивается в примерно $2 трлн.

gxpnews

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23 мая, 2023 | Просмотров: 121