Производитель соусов займется созданием лекарств для замедления старения

«Эфко» – крупный производитель соусов и растительных масел. По направлению «Здоровое долголетие» у ГК уже имеются наработки. Это, например, «система высокопроизводительного скрининга активаторов аутофагии, которая основана на клеточных культурах».

«Проект по здоровому долголетию подразумевает разработку линейки инновационных препаратов, запускающих в организме человека процессы аутофагии и способствующих обновлению внутриклеточных структур»,— рассказали в «Эфко», уточнив, что речь идет об управляемом продлении физиологической молодости клеток.

Множество фармпроизводителей во всем мире ищут возможность создания препарата для предотвращения болезни Альцгеймера. Потенциальный спрос высокий: емкость рынка оценивается в примерно $2 трлн.

gxpnews