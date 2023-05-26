Олег Астафуров: «Виртуальные заводы – это следующий шаг в образовании, когда студенты и действующие сотрудники смогут обучаться в дополненной реальности»

Вице-президент по связям с государственными органами ГК «Фармасинитез» Олег Астафуров в ходе обсуждения подчеркнул важность практико-ориентированного подхода к обучению и отметил недостаток компетенций у выпускников вузов.

«Для того, чтобы успешно работать в биотехе, недостаточно только фундаментальных знаний в одной отрасли и минимального набора навыков, которые дает вуз в рамках лабораторной практики», – считает Олег Астафуров.

Сотрудники, по его мнению, должны понимать автоматизацию производственных процессов, разбираться в программном обеспечении, а также уметь формировать требования к дизайну оборудования, к его технической части, выступать перед производителем квалифицированным заказчиком. Также нужны базовые навыки работы с большими данными, потому что процесс биотехнологического производства достаточно сложный и дорогой, а big data позволяет проводить вне цеха и вне лаборатории определенные эксперименты и предсказывать, как будет протекать рабочий процесс.

«Кроме того, методы обучения тоже должны меняться в соответствии с новыми производственными трендами. В частности, нужно шире использовать возможности дополненной реальности. Например, на нашей производственной площадке „Фармасинтез-Норд” в Санкт-Петербурге, которая специализируется на разработке, масштабировании и промышленном производстве биотехнологических препаратов, сотрудники цеха стерильного розлива обучаются работе на соответствующем оборудовании с помощью VR-технологий, – рассказал Олег Астафуров. – Думаю, что виртуальные заводы – это следующий шаг в образовании, когда студенты и действующие сотрудники смогут обучаться в дополненной реальности».

gxpnews