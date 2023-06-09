В РФ вырос спрос на прививки против клещевого энцефалита

В период с января по апрель 2023 года медицинские организации в РФ использовали более 3,1 млн доз препаратов от клещевого энцефалита, что на 51% превысило показатель предыдущего года за тот же период (2,1 млн доз). Такие данные предоставила национальная система маркировки товаров «Честный знак», передает «Коммерсантъ».

В топ регионов по охвату населения количеством истраченных вакцин вошли Республика Тыва (1115 доз вакцины на 10 тысяч жителей), Вологодская область (1077 доз) и Республика Хакасия (1030 доз).

Параллельно свой подсчет ведет Роспотребнадзор, но считает не количество вакцин, а число привитых граждан, куда попадают как те, кто прошел первичную вакцинацию (три дозы), так и те, кто ревакцинировался (одна доза). По данным ведомства, за первый квартал 2023 года от клещевого энцефалита привиты 2,6 млн человек, что не сильно превышает показатель того же периода 2022 года: 2,2 млн человек.

Тем не менее небольшой рост спроса в Роспотребнадзоре фиксируют и считают это результатом информационной кампании и массовым пропуском вакцинации в период ограничений по COVID-19. «Предполагаю, что ряд людей пропустили ревакцинацию от клещевого энцефалита в пандемийные годы и делают это в 2022 и 2023 годах», – уточнила руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

В 2020 году появилась информация о проведении клинических испытаний препарата против энцефалита, который в ходе доклинических исследований показал в 500 раз большую эффективность в отличие от применяющейся сейчас сыворотки иммуноглобулина.

gxpnews