Ветаптеки смогут изготавливать лекарства для животноводческих хозяйств

Министерство сельского хозяйства РФ утвердило новые правила по изготовлению лекарственных препаратов в ветеринарных аптеках и их отпуску. Согласно Приказу № 353 от 10 апреля 2023 года, услуга теперь доступна организациям по разведению и выращиванию животных.

Ранее ветаптеки могли изготавливать препараты только по требованию ветеринарной организации.

Новый документ заменил собой прежний Приказ № 423 от 29 июня 2022 года. Нововведения вступят в силу в полном объеме в период с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2025 года.

Ранее депутат Госдумы Сергей Лисовский выступил с предложением маркировать лекарства для животных наравне с фармацевтическими препаратами. «У нас очень большие проблемы с ветеринарными препаратами», – заявил он.

gxpnews