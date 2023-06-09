Препарат FibroGen против миодистрофии Дюшенна не достиг цели в III фазе испытаний

Препарат от FibroGen против миодистрофии Дюшенна не смог достичь целей в ходе III фазы испытаний. Ближе к концу года компания намерена представить данные еще одного исследования.

Препарат pamrevlumab от компании FibroGen против миодистрофии Дюшенна (МДД) не достиг основных контрольных точек в ходе испытания III фазы. Об этом сообщается на сайте производителя.

В испытании pamrevlumab принимали участие пациенты с неамбулаторными формами МДД, которые прикованы к инвалидной коляске. Лекарство не смогло повлиять на работу мышц верхних конечностей и не достигло цели исследования.

«Несмотря на то, что мы разочарованы этими результатами, мы с нетерпением ждем возможности поделиться данными на одной из предстоящих медицинских конференций, чтобы внести свой вклад в понимание этого разрушительного заболевания», — заявил генеральный директор FibroGen Энрике Контерно.

МДД вызывает прогрессирующую мышечную недостаточность, которая в основном поражает пациентов мужского пола. Симптомы проявляются в раннем возрасте.

Pamrevlumab стал вторым препаратом FibroGen, провалившим испытание III фазы за последнее время. Чуть более месяца назад испытания не прошел roxadustat против анемии.

В III квартале этого года компания планирует представить результаты еще одного исследования, оценивающего pamrevlumab у пациентов с амбулаторной формой МДД. Также FibroGen испытывает препарат при идиопатическом легочном фиброзе и местно-распространенном нерезектабельном раке поджелудочной железы.

Николай Соколов

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