Квартальные продажи вакцины от респираторно-синцитиального вируса Sanofi взлетели на 382%

Sanofi сообщила о росте продаж в III квартале 2024 года на 16%, до 14,5 млрд долл., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в квартальном отчете французской фармацевтической компании.

Вакцина для профилактики респираторно-синцитиальной вирусной инфекции у новорожденных и младенцев Beyfortus (nirsevimab-alip) отличилась рекордными показателями в прошедшем квартале. Препарат, зарегистрированный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) летом 2023 года, показал всплеск продаж на 382%, до 700 млн долл., в годовом исчислении. Благодаря этому Sanofi увеличила общую выручку от реализации вакцин на четверть — до 4,1 млрд долл.

Основным источником дохода компании по-прежнему остается лекарство от атопического дерматита и астмы «Дупиксент» (дупилумаб) – 3,75 млрд долл. (+24% от года к году). В прошлом месяце FDA одобрило его применение при хронической обструктивной болезни легких. «Дупиксент» стал первым биологическим препаратом от этого заболевания.

Противогриппозные вакцины – вторая по величине статья доходов Sanofi – принесли компании 1,91 млрд долл. в III квартале. Это на 11% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Год назад рекомбинантный фактор свертывания крови VIII Altuviiio (efanesoctocog alfa), принадлежащий фармгиганту, получил регистрацию в США, Европейском союзе и Японии. Объем продаж лекарственного средства от гемофилии A с июля по сентябрь этого года составил 172 млн долл. – на 278% больше, чем в тот же период прошлого года.

Существенный рост продаж также продемонстрировали следующие препараты:

«Лантус» (инсулин гларгин) от сахарного диабета – 431 млн долл. (+34%);

«Туджео» (инсулин гларгин) от сахарного диабета с более высокой дозировкой, чем «Лантус», – 303 млн долл. (+18%);

«Нексвиазайм» (авалглюкозидаза альфа) от болезни Помпе – 163 млн долл. (+54%);

Rezurock (belumosudil) для лечения реакции «трансплантат против хозяина» – 131 млн долл. (+58%);

«Сарклиза» (изатуксимаб) от множественной миеломы – 114 млн долл. (+24%);

«Кевзара» (сарилумаб) от ревматоидного артрита – 109 млн долл. (+29%).

Неделю назад Sanofi начала переговоры о продаже контрольного пакета акций Opella – подразделения по производству безрецептурных препаратов, входящего в структуру компании. Его стоимость оценивается в 17 млрд долл. Фармгигант обозначил, что планирует трансформироваться в производителя биофармацевтических препаратов.

Фото: sanofi.com

Владимир Заболотских

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