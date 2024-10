Депутат Филатова призвала ужесточить ответственность за продажу контрафактных лекарств и БАД Квартальные продажи вакцины от респираторно-синцитиального вируса Sanofi взлетели на 382% » СМИ сообщили о сокрытии фармкомпаниями генетических рисков в КИ препаратов от Альцгеймера Расследование New York Times показало, что фармкомпании Eisai и Eli Lilly скрыли от почти 600 участников клинических испытаний информацию об их генетической предрасположенности к серьезным осложнениям при приеме кандидатных препаратов от болезни Альцгеймера. В результате у носителей гена APOE4 наблюдались массовые случаи кровоизлияний в мозг (до 40% участников), двое пациентов скончались после приема лекарства Leqembi. Фармацевтические компании Eisai и Eli Lilly не предупредили почти 600 участников исследований об их генетической предрасположенности к серьезным побочным эффектам при приеме кандидатных препаратов от болезни Альцгеймера. Об этом говорится в расследовании газеты New York Times (NYT). По данным издания, 274 участника клинических испытаний препарата Leqembi (lecanemab-irmb), разработанного компаниями Eisai и Biogen, не знали о повышенном риске кровоизлияний в мозг из-за наличия у них гена APOE4. В результате двое испытуемых скончались после получения трех доз лекарственного средства. В их числе – 79-летняя Женевьев Лейн с двумя копиями APOE4, чье посмертное вскрытие выявило 51 церебральную микрогеморрагию, и 65-летняя Жан Терьен, при аутопсии которой врач обнаружил обширные кровоизлияния в мозг, не встречавшиеся ранее в его медицинской практике. Как пишет газета, среди носителей двух копий APOE4 кровоизлияния возникли у почти 40% участников исследований Leqembi, отеки головного мозга – у 34,5%. Пациенты с одной копией этого гена испытывали геморрагии в 16% случаев. NYT указывает, что американский фармгигант Eli Lilly аналогично не проинформировал о повышенном риске 289 пациентов, которые участвовали в исследовании разработанного компанией препарата от нейродегенеративного заболевания Kisunla (donanemab-azbt). Десятки участников испытания перенесли церебральные кровоизлияния, говорится в сообщении. Японская Eisai отказалась от интервью относительно расследования и проигнорировала неоднократные запросы издания. Eli Lilly, в свою очередь, утверждает, что давала пациентам возможность узнать результаты генетических тестов, но только после завершения исследований. Впоследствии производитель изменил подход и предоставлял информацию о генетическом статусе участников перед началом испытаний. Главный редактор медицинского журнала Journal of Alzheimer’s Disease Джордж Перри назвал «крайне тревожным» решение фармкомпаний скрывать от участников исследований их генетические особенности. По его мнению, сокрытие такого рода информации подрывает принцип информированного добровольного согласия и является неэтичным. APOE участвует в метаболизме липидов и транспорте холестерина в организме. Существует три основных варианта (аллели) этого гена: APOE2, APOE3 (самый распространенный – встречается у 78% людей) и APOE4. Носители хотя бы одной копии последнего имеют в 2—3 раза более высокий риск развития болезни Альцгеймера. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Leqembi в начале 2023 года, Kisunla – в июле того же года. В то же время Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и австралийский регулятор отказались регистрировать Leqembi, посчитав, что кратковременное замедление деменции у пациентов в результате его приема не оправдывает существующую угрозу для их здоровья. Оба препарата направлены на удаление из мозга белка бета-амилоида, образующего бляшки при болезни Альцгеймера. NYT привела данные ретроспективного анализа, показавшего, что смертность среди принимавших Leqembi и Aduhelm (aducanumab, изначальное лекарство от заболевания Eisai и Biogen) оказалась в 3—4 раза выше, чем у пациентов, не получавших эти препараты. По мнению профессора неврологии из Мельбурнского университета Скотта Айтона, лекарственные средства, направленные на амилоиды, стимулируют мозговую атрофию, однако фармкомпании не раскрывают подробные сведения. Более трети американских неврологов не назначают Leqembi из-за невысокой эффективности препарата и необходимости часто делать дорогостоящие снимки МРТ при его приеме, выяснила газета. Некоторые крупные медицинские учреждения перестали выписывать лекарство Eisai и Biogen пациентам с двумя копиями гена APOE4.

Фото: freepik Владимир Заболотских

pharmvestnik